Треть боев на фронте сегодня пришлась на Покровское направление - Генштаб

Около трети из 87 боев на фронте с начала текущих суток произошло на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 27 мая, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 87 - сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, наносят поражение по районам Черниговской и Сумской областей. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Карповичи, Петрушовка, Барановка, Белая Береза, Покровка, Бачевск, Прогресс, Архиповка, Поповка, Высокое, Красный Хутор, Дмитровка; под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Петрушовка, Осоевка и Климентово.

Ситуация по направлениям

Четыре атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Западное и Долгенькое на Харьковском направлении, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районе Загрызового.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 14 раз атаковал в районах Серебрянского леса, Надии, Новомихайловки, Редкодуба и в направлениях Грековки, Григоровки, Карповки, Нового Мира. Сейчас продолжаются семь боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбивают три вражеские попытки продвигаться вперед вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районах Дружбы, Дилиевки и Торецка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоновки, Алексеевки. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Удар российским КАБом получил населенный пункт Степановка.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивали атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополь, Зеленое Поле. Восемь из девяти наступательных действий врага отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили семь вражеских атак. Противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в сторону Новоданиловки.

На Сиверском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг на данный момент активных наступательных действий не проводил.

"На Курском направлении сегодня произошло 14 боевых столкновений, из которых два до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив семь КАБ, также совершил 156 (из них 11 из РСЗО) артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - сказано в сводке.

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