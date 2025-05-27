Потери рф за сутки: почти тысяча солдат и 9 крылатых ракет

За сутки 26 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 990 солдат и 9 крылатых ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 9882840 (+990) человек ликвидировано

танков ‒ 10860 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 22642 (+1)

артиллерийских систем ‒ 28337 (+17)

РСЗО ‒ 1397 (0)

средства ПВО ‒ 1171 (0)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37853 (+222)

крылатые ракеты ‒ 3265 (+9)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49907 (+64)

специальная техника ‒ 3902 (0)

Данные уточняются.

Напомним

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года россияне потеряли на войне против Украины 185 тысяч человек. По его словам, каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.

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