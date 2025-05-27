Потери рф за сутки: почти тысяча солдат и 9 крылатых ракет
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 26 мая российские войска потеряли 990 солдат и 9 крылатых ракет. С начала полномасштабного вторжения уничтожено более 988 тысяч оккупантов.
За сутки 26 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 990 солдат и 9 крылатых ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 9882840 (+990) человек ликвидировано
- танков ‒ 10860 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 22642 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 28337 (+17)
- РСЗО ‒ 1397 (0)
- средства ПВО ‒ 1171 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37853 (+222)
- крылатые ракеты ‒ 3265 (+9)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49907 (+64)
- специальная техника ‒ 3902 (0)
Данные уточняются.
Напомним
На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года россияне потеряли на войне против Украины 185 тысяч человек. По его словам, каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.
Генштаб о ситуации на фронте: враг нанес более тысячи ударов дронами и совершил 3155 артобстрелов26.05.25, 22:17 • 2764 просмотра