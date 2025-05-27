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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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26 травня, 14:22 • 35926 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

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The New York Times

The Economist

Втрати рф за добу: майже тисяча солдатів та 9 крилатих ракет

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 26 травня російські війська втратили 990 солдатів та 9 крилатих ракет. З початку повномасштабного вторгнення знищено понад 988 тисяч окупантів.

Втрати рф за добу: майже тисяча солдатів та 9 крилатих ракет

За добу 26 травня російські війська втратили на війні з Україною 990 солдатів та 9 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 9882840 (+990) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10860 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 22642 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 28337 (+17)
          • РСЗВ ‒ 1397 (0)
            • засоби ППО ‒ 1171 (0)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 37853 (+222)
                    • крилаті ракети ‒ 3265 (+9)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49907 (+64)
                            • спеціальна техніка ‒ 3902 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку року росіяни втратили на війні проти України 185 тисяч людей. За його словами, кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру.

                              Генштаб про ситуацію на фронті: ворог завдав понад тисячу ударів дронами і здійснив 3155 артобстрілів26.05.25, 22:17 • 2846 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
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