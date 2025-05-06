Трамп упомянул спор с Зеленским и настаивал, что напряженная встреча с премьером Канады — это нечто иное

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке
14:29 • 22953 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

14:23 • 45668 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

14:11 • 39567 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Эксклюзив
13:27 • 41630 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

12:34 • 49047 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

6 мая, 11:40 • 82577 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
6 мая, 10:24 • 48442 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Эксклюзив
6 мая, 09:43 • 100184 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

Эксклюзив
6 мая, 07:11 • 56612 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

6 мая, 05:57 • 119672 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+11°
1.9м/с
72%
748 мм
Популярные новости

Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии

6 мая, 08:22 • 78866 просмотра

Мошенники выдают себя за "Ощадбанк": ЦПД сообщает о новой схеме обмана украинцев

6 мая, 08:32 • 36568 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 70717 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

14:59 • 42347 просмотра

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

15:56 • 23843 просмотра
публикации

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

15:56 • 24363 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

14:59 • 42895 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

6 мая, 11:40 • 82550 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

6 мая, 09:43 • 100167 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 05:57 • 119656 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

13:46 • 14488 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 71089 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 74811 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 87422 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 35789 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

Трамп упомянул спор с Зеленским и настаивал, что напряженная встреча с премьером Канады — это нечто иное

Киев • УНН

 • 1450 просмотра

Во время встречи с премьером Канады, Трамп упомянул спор с Зеленским, подчеркивая дружеский характер переговоров с Карни. Канада ответила пошлинами на действия США.

Трамп упомянул спор с Зеленским и настаивал, что напряженная встреча с премьером Канады — это нечто иное

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Канады Марком Карни вспомнил свой спор с Президентом Владимиром Зеленским и настаивал, что напряженная встреча с премьером Канады — это нечто иное. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Несмотря на неуклюжий вид Марка Карни и его попытки вставить слово во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете в последние несколько минут, президент США настаивал на том, что переговоры носят "дружеский" характер.

Трамп вспомнил свою ссору с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Овальном кабинете в этом году.

"У нас была небольшая ссора с кем-то другим — это совсем другая ситуация... это дружественная позиция", — сказал Трамп.

Бывший министр юстиции Канады Питер Маккей заявил, что Марку Карни было предоставлено "очень мало эфирного времени" во время переговоров с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В интервью Sky News Питер Маккей сказал, что утешительного приза на встрече между двумя лидерами не было.

Он отметил, что Карни "повторил свое заявление о том, что Канада не будет 51-м штатом", но "Трамп явно доминировал в дискуссии".

Маккей также отметил, что когда дело доходило до тарифов, Трамп, кажется, выбрал более "спокойный тон".

Трамп поспорил с Зеленским: почему возникло недоразумение28.02.25, 20:08 • 114168 просмотров

Дополнение

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что тарифная политика Дональда Трампа является актом экономического самосаботажа, который толкает США к спаду.

4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады и Мексики. В ответ на это Канада введет 25% пошлины на американские товары стоимостью 155 млрд долларов.

7 марта Трамп подписал распоряжение об отсрочке тарифов на продукцию из Мексики и Канады, которая подпадает под действие Соглашения о свободной торговле USMCA.

Трамп заявил, что не отменит пошлины для Канады06.05.25, 20:29 • 4722 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Марк Карни
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$62.39
Bitcoin
$94,534.70
S&P 500
$5,601.75
Tesla
$273.16
Газ TTF
$34.74
Золото
$3,422.76
Ethereum
$1,767.92