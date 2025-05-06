Трамп упомянул спор с Зеленским и настаивал, что напряженная встреча с премьером Канады — это нечто иное
Киев • УНН
Во время встречи с премьером Канады, Трамп упомянул спор с Зеленским, подчеркивая дружеский характер переговоров с Карни. Канада ответила пошлинами на действия США.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Канады Марком Карни вспомнил свой спор с Президентом Владимиром Зеленским и настаивал, что напряженная встреча с премьером Канады — это нечто иное. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.
Несмотря на неуклюжий вид Марка Карни и его попытки вставить слово во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете в последние несколько минут, президент США настаивал на том, что переговоры носят "дружеский" характер.
Трамп вспомнил свою ссору с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Овальном кабинете в этом году.
"У нас была небольшая ссора с кем-то другим — это совсем другая ситуация... это дружественная позиция", — сказал Трамп.
Бывший министр юстиции Канады Питер Маккей заявил, что Марку Карни было предоставлено "очень мало эфирного времени" во время переговоров с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В интервью Sky News Питер Маккей сказал, что утешительного приза на встрече между двумя лидерами не было.
Он отметил, что Карни "повторил свое заявление о том, что Канада не будет 51-м штатом", но "Трамп явно доминировал в дискуссии".
Маккей также отметил, что когда дело доходило до тарифов, Трамп, кажется, выбрал более "спокойный тон".
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Дополнение
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что тарифная политика Дональда Трампа является актом экономического самосаботажа, который толкает США к спаду.
4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады и Мексики. В ответ на это Канада введет 25% пошлины на американские товары стоимостью 155 млрд долларов.
7 марта Трамп подписал распоряжение об отсрочке тарифов на продукцию из Мексики и Канады, которая подпадает под действие Соглашения о свободной торговле USMCA.
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