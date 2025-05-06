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Трамп згадав суперечку із Зеленським і наполягав, що напружена зустріч із прем’єром Канади — це щось інше

Київ • УНН

 • 6488 перегляди

Під час зустрічі з прем'єром Канади, Трамп згадав суперечку із Зеленським, наголошуючи на дружньому характері переговорів з Карні. Канада відповіла митами на дії США.

Трамп згадав суперечку із Зеленським і наполягав, що напружена зустріч із прем’єром Канади — це щось інше

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні згадав свою суперечку з Президентом Володимиром Зеленським та наполягав, що напружена зустріч із прем’єром Канади — це щось інше. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Попри незграбний вигляд Марка Карні та його спроби вставити слово під час зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті в останні кілька хвилин, президент США наполягав на тому, що переговори мають "дружній" характер.

Трамп згадав свою сварку з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в Овальному кабінеті цього року.

"У нас була невелика сварка з кимось іншим — це зовсім інша ситуація... це дружня позиція", — сказав Трамп.

Колишній міністр юстиції Канади Пітер Маккей заявив, що Марку Карні було надано "дуже мало ефірного часу" під час переговорів з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

В інтерв'ю Sky News  Пітер Маккей сказав, що втішного призу на зустрічі між двома лідерами не було.

Він зазначив, що Карні "повторив свою заяву про те, що Канада не буде 51-м штатом", але "Трамп явно домінував у дискусії".

Маккей також зазначив, що коли справа доходила до тарифів, Трамп, здається, обрав більш "спокійний тон".

Трамп посперечався з Зеленським: чому виникло непорозуміння 28.02.25, 20:08 • 114178 переглядiв

Доповнення

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що тарифна політика Дональда Трампа є актом економічного самосаботажу, який штовхає США до спаду.

4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади й Мексики. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.

7 березня Трамп підписав розпорядження про відстрочку тарифів на продукцію з Мексики та Канади, яка підпадає під дію Угоди про вільну торгівлю USMCA.

Трамп заявив, що не скасує мита для Канади06.05.25, 20:29 • 6250 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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