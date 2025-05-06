Трамп згадав суперечку із Зеленським і наполягав, що напружена зустріч із прем’єром Канади — це щось інше
Київ • УНН
Під час зустрічі з прем'єром Канади, Трамп згадав суперечку із Зеленським, наголошуючи на дружньому характері переговорів з Карні. Канада відповіла митами на дії США.
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні згадав свою суперечку з Президентом Володимиром Зеленським та наполягав, що напружена зустріч із прем’єром Канади — це щось інше. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
Попри незграбний вигляд Марка Карні та його спроби вставити слово під час зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті в останні кілька хвилин, президент США наполягав на тому, що переговори мають "дружній" характер.
Трамп згадав свою сварку з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в Овальному кабінеті цього року.
"У нас була невелика сварка з кимось іншим — це зовсім інша ситуація... це дружня позиція", — сказав Трамп.
Колишній міністр юстиції Канади Пітер Маккей заявив, що Марку Карні було надано "дуже мало ефірного часу" під час переговорів з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
В інтерв'ю Sky News Пітер Маккей сказав, що втішного призу на зустрічі між двома лідерами не було.
Він зазначив, що Карні "повторив свою заяву про те, що Канада не буде 51-м штатом", але "Трамп явно домінував у дискусії".
Маккей також зазначив, що коли справа доходила до тарифів, Трамп, здається, обрав більш "спокійний тон".
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Доповнення
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що тарифна політика Дональда Трампа є актом економічного самосаботажу, який штовхає США до спаду.
4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади й Мексики. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.
7 березня Трамп підписав розпорядження про відстрочку тарифів на продукцію з Мексики та Канади, яка підпадає під дію Угоди про вільну торгівлю USMCA.
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