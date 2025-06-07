Трамп подписал указы об усилении защиты США от дронов и увеличении производства сверхзвуковых самолетов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 6 июня подписал три указа об усилении обороны США от дронов и об увеличении производства электрических аэротакси и сверхзвуковых коммерческих самолетов. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в трех указах Трамп стремился разрешить повседневное использование дронов за пределами визуального поля зрения операторов - ключевой шаг к обеспечению коммерческих поставок дронами. А также предпринять шаги по снижению зависимости США от китайских компаний-производителей беспилотников и начать испытания электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой.

Трамп создает федеральную целевую группу для обеспечения контроля США над американским небом, расширения ограничений в отношении секретных объектов, расширения федерального использования технологий для обнаружения беспилотников в режиме реального времени и оказания помощи правоохранительным органам штатов и на местном уровне - говорится в заметке Reuters.

По данным агентства, Глава Белого дома стремится противостоять "растущей угрозе со стороны преступных террористов и неправомерного использования дронов иностранцами в воздушном пространстве США".

Мы защищаем наши границы от угроз национальной безопасности, в том числе в воздухе, поскольку на горизонте не за горами масштабные общественные мероприятия, такие как Олимпийские игры и чемпионат мира - заявил Майкл Крациос, директор Управления научно-технической политики Белого дома.

Кроме того, Дональд Трамп поручил Федеральному управлению гражданской авиации отменить запрет на сверхзвуковые воздушные перевозки над землей. Этот запрет был введен в 1973 году.

По словам чиновников, приказы президента США не запрещают ни одной китайской компании по производству дронов.

Напомним

Администрация Трампа перенаправляет Украине ключевую технологию борьбы с дронами. Детонаторы для ракет теперь получат подразделения ВВС США на Ближнем Востоке.

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