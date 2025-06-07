Трамп підписав укази про посилення захисту США від дронів та збільшення виробництва надзвукових літаків
Київ • УНН
Президент США підписав три укази, спрямовані на посилення оборони від дронів, збільшення виробництва електричних аеротаксі та відновлення надзвукових комерційних літаків.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у п'ятницю, 6 червня підписав три укази про посилення оборони США від дронів та про збільшення виробництва електричних аеротаксі та надзвукових комерційних літаків. Про це інформує агеенція Reuters з посиланням на Білий дім, передає УНН.
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Зазначається, що в трьох указах Трамп прагнув дозволити повсякденне використання дронів за межами візуального поля зору операторів - ключовий крок до забезпечення комерційних поставок дронами. А також зробити кроки щодо зниження залежності США від китайських компаній-виробників безпілотників і розпочати випробування електричних літаків з вертикальним зльотом та посадкою.
Трамп створює федеральну цільову групу для забезпечення контролю США над американським небом, розширення обмежень щодо секретних об'єктів, розширення федерального використання технологій для виявлення безпілотників у режимі реального часу та надання допомоги правоохоронним органам штатів та на місцевому рівні
За даними агенції, Глава Білого дому прагне протистояти "зростаючій загрозі з боку злочинних терористів та неправомірного використання дронів іноземцями в повітряному просторі США".
Ми захищаємо наші кордони від загроз національній безпеці, у тому числі в повітрі, оскільки на обрії не за горами масштабні громадські заходи, такі як Олімпійські ігри та чемпіонат світу
Крім того, Дональд Трамп доручив Федеральному управлінню цивільної авіації скасувати заборону на надзвукові повітряні перевезення над землею. Ця заборона була запроваджена в 1973 році.
За словами посадовців, накази президента США не забороняють жодної китайської компанії з виробництва дронів.
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