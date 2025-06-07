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Трамп підписав укази про посилення захисту США від дронів та збільшення виробництва надзвукових літаків

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Президент США підписав три укази, спрямовані на посилення оборони від дронів, збільшення виробництва електричних аеротаксі та відновлення надзвукових комерційних літаків.

Трамп підписав укази про посилення захисту США від дронів та збільшення виробництва надзвукових літаків

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у п'ятницю, 6 червня підписав три укази про посилення оборони США від дронів та про збільшення виробництва електричних аеротаксі та надзвукових комерційних літаків. Про це інформує агеенція Reuters з посиланням на Білий дім, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в трьох указах Трамп прагнув дозволити повсякденне використання дронів за межами візуального поля зору операторів - ключовий крок до забезпечення комерційних поставок дронами. А також зробити кроки щодо зниження залежності США від китайських компаній-виробників безпілотників і розпочати випробування електричних літаків з вертикальним зльотом та посадкою.

Трамп створює федеральну цільову групу для забезпечення контролю США над американським небом, розширення обмежень щодо секретних об'єктів, розширення федерального використання технологій для виявлення безпілотників у режимі реального часу та надання допомоги правоохоронним органам штатів та на місцевому рівні

- йдеться у дописі Reuters.

За даними агенції, Глава Білого дому прагне протистояти "зростаючій загрозі з боку злочинних терористів та неправомірного використання дронів іноземцями в повітряному просторі США".

Ми захищаємо наші кордони від загроз національній безпеці, у тому числі в повітрі, оскільки на обрії не за горами масштабні громадські заходи, такі як Олімпійські ігри та чемпіонат світу

- заявив Майкл Краціос, директор Управління науково-технічної політики Білого дому.

Крім того, Дональд Трамп доручив Федеральному управлінню цивільної авіації скасувати заборону на надзвукові повітряні перевезення над землею. Ця заборона була запроваджена в 1973 році.

За словами посадовців, накази президента США не забороняють жодної китайської компанії з виробництва дронів. 

Нагадаємо

Адміністрація Трампа перенаправляє Україні ключову технологію боротьби з дронами. Детонатори для ракет тепер отримають підрозділи ВПС США на Близькому Сході.

США посилюють військову присутність у Північній Європі через загрозу з боку рф27.05.25, 20:53 • 7846 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Повітряні сили США
Федеральне авіаційне управління США
Білий дім
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Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
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