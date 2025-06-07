Трамп підписав укази про посилення захисту США від дронів та збільшення виробництва надзвукових літаків

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у п'ятницю, 6 червня підписав три укази про посилення оборони США від дронів та про збільшення виробництва електричних аеротаксі та надзвукових комерційних літаків. Про це інформує агеенція Reuters з посиланням на Білий дім, передає УНН.

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Зазначається, що в трьох указах Трамп прагнув дозволити повсякденне використання дронів за межами візуального поля зору операторів - ключовий крок до забезпечення комерційних поставок дронами. А також зробити кроки щодо зниження залежності США від китайських компаній-виробників безпілотників і розпочати випробування електричних літаків з вертикальним зльотом та посадкою.

Трамп створює федеральну цільову групу для забезпечення контролю США над американським небом, розширення обмежень щодо секретних об'єктів, розширення федерального використання технологій для виявлення безпілотників у режимі реального часу та надання допомоги правоохоронним органам штатів та на місцевому рівні - йдеться у дописі Reuters.

За даними агенції, Глава Білого дому прагне протистояти "зростаючій загрозі з боку злочинних терористів та неправомірного використання дронів іноземцями в повітряному просторі США".

Ми захищаємо наші кордони від загроз національній безпеці, у тому числі в повітрі, оскільки на обрії не за горами масштабні громадські заходи, такі як Олімпійські ігри та чемпіонат світу - заявив Майкл Краціос, директор Управління науково-технічної політики Білого дому.

Крім того, Дональд Трамп доручив Федеральному управлінню цивільної авіації скасувати заборону на надзвукові повітряні перевезення над землею. Ця заборона була запроваджена в 1973 році.

За словами посадовців, накази президента США не забороняють жодної китайської компанії з виробництва дронів.

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Адміністрація Трампа перенаправляє Україні ключову технологію боротьби з дронами. Детонатори для ракет тепер отримають підрозділи ВПС США на Близькому Сході.

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