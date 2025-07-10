Трамп объявил о введении с 1 августа 50% пошлины на импорт меди

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил в среду вечером, что будет введена 50% пошлина на медь, которая вступит в силу 1 августа. Глава Белого дома заявил, что принял такое решение после "решительной оценки национальной безопасности", пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

На этой неделе Трамп сделал ряд объявлений, связанных с пошлинами, повторив свои предыдущие угрозы в адрес стран, как союзников США, так и соперников, обвинив их в несправедливом отношении к Америке.

В среду он заявил, что США введут 50% таможенную ставку на бразильский импорт. Трамп назвал дефицит торгового баланса США одной из причин, хотя по состоянию на прошлый год США имели профицит в торговле товарами с Бразилией в размере 7,4 миллиарда долларов.

В своем объявлении о пошлинах Трамп также упомянул бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, предположив, что его решение ввести пошлины частично основывалось на его личных отношениях с Болсонару.

На этой неделе Трамп также направил письма лидерам по меньшей мере 22 стран, угрожая ввести 50% пошлину на их экспорт, если они не договорятся о более выгодных торговых соглашениях с США.

Медь необходима для полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, центров обработки данных, литий-ионных аккумуляторов, радиолокационных систем, систем противоракетной обороны и даже гиперзвукового оружия, многие из которых мы строим - написал президент, объявляя о своем последнем тарифе

Традиционно, Трамп обвинил в упадке американской медной промышленности своего предшественника Джо Байдена и его администрацию.

Медь – второй по популярности материал, который использует Министерство обороны! Почему наши глупые (и сонные!) "лидеры" уничтожили эту важную отрасль? Этот 50% ТАРИФ изменит бездумное поведение и глупость администрации Байдена. Америка снова построит доминирующую медную промышленность. Это в конечном итоге наш золотой век - написал Трамп.

Заявление Трампа в среду прозвучало после того, как он заявил на телевизионном заседании Кабинета министров во вторник, что новая пошлина на медь уже не за горами, хотя сроки ее введения неясны.

Справка

Медь является третьим по потреблению металлом после железа и алюминия. По данным Министерства торговли, в прошлом году США импортировали меди на 17 миллиардов долларов. В феврале Трамп объявил о расследовании в отношении меди по разделу 232, ссылаясь на закон, который позволяет президенту устанавливать более высокие тарифы по соображениям национальной безопасности.

Дополнение

Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Филиппин, Брунея, Молдовы, Алжира, Ливии и Ирака с 1 августа. Ставки пошлин варьируются от 20% до 30% в зависимости от страны.