Трамп оголосив про введення з 1 серпня мит для низки країн

Президент США Дональд Трамп надіслав листи про введення з 1 серпня мит на імпорт товарів з Філіппін, Брунею, Молдови, Алжиру, Лівії та Іраку.

Про це пише видання АР, передає УНН.

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Як пише видання, у середу Трамп надіслав листи про мита на імпорт до Філіппін, Брунею, Молдови, Алжиру, Лівії та Іраку.

Жодна з цих країн не є великим промисловим конкурентом США. Згідно з листами Трампа, імпорт з Лівії, Іраку та Алжиру оподатковуватиметься за ставкою 30%, з Молдови та Брунею - 25%, а з Філіппін - 20%. Мита почнуть діяти з 1 серпня - пише видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що не продовжуватиме термін введення нових "взаємних" мит, встановлений на 1 серпня 2025 року. Початок серпня є датою старту, після якої переглядів більше не буде.