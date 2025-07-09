Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин для ряда стран
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Филиппин, Брунея, Молдовы, Алжира, Ливии и Ирака с 1 августа. Ставки пошлин варьируются от 20% до 30% в зависимости от страны.
Президент США Дональд Трамп направил письма о введении с 1 августа пошлин на импорт товаров из Филиппин, Брунея, Молдовы, Алжира, Ливии и Ирака.
Об этом пишет издание АР, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, в среду Трамп направил письма о пошлинах на импорт в Филиппины, Бруней, Молдову, Алжир, Ливию и Ирак.
Ни одна из этих стран не является крупным промышленным конкурентом США. Согласно письмам Трампа, импорт из Ливии, Ирака и Алжира будет облагаться по ставке 30%, из Молдовы и Брунея - 25%, а из Филиппин - 20%. Пошлины начнут действовать с 1 августа
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать срок введения новых "взаимных" пошлин, установленный на 1 августа 2025 года. Начало августа является датой старта, после которой пересмотров больше не будет.