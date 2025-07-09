Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин для ряда стран

Президент США Дональд Трамп направил письма о введении с 1 августа пошлин на импорт товаров из Филиппин, Брунея, Молдовы, Алжира, Ливии и Ирака.

Об этом пишет издание АР, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в среду Трамп направил письма о пошлинах на импорт в Филиппины, Бруней, Молдову, Алжир, Ливию и Ирак.

Ни одна из этих стран не является крупным промышленным конкурентом США. Согласно письмам Трампа, импорт из Ливии, Ирака и Алжира будет облагаться по ставке 30%, из Молдовы и Брунея - 25%, а из Филиппин - 20%. Пошлины начнут действовать с 1 августа - пишет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать срок введения новых "взаимных" пошлин, установленный на 1 августа 2025 года. Начало августа является датой старта, после которой пересмотров больше не будет.