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Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин для ряда стран

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Филиппин, Брунея, Молдовы, Алжира, Ливии и Ирака с 1 августа. Ставки пошлин варьируются от 20% до 30% в зависимости от страны.

Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин для ряда стран

Президент США Дональд Трамп направил письма о введении с 1 августа пошлин на импорт товаров из Филиппин, Брунея, Молдовы, Алжира, Ливии и Ирака.

Об этом пишет издание АР, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в среду Трамп направил письма о пошлинах на импорт в Филиппины, Бруней, Молдову, Алжир, Ливию и Ирак.

Ни одна из этих стран не является крупным промышленным конкурентом США. Согласно письмам Трампа, импорт из Ливии, Ирака и Алжира будет облагаться по ставке 30%, из Молдовы и Брунея - 25%, а из Филиппин - 20%. Пошлины начнут действовать с 1 августа

- пишет издание. 

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать срок введения новых "взаимных" пошлин, установленный на 1 августа 2025 года. Начало августа является датой старта, после которой пересмотров больше не будет. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
Ирак
Филиппины
Дональд Трамп
Ливия
Алжир
Соединённые Штаты
Молдова
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