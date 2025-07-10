Трамп оголосив про запровадження з 1 серпня 50% мита на імпорт міді

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив у середу ввечері, що буде запроваджено 50% мита на мідь, яке набуде чинності 1 серпня. Очільник Білого дому заявив, що прийняв таке рішення після "рішучої оцінки національної безпеки", пише УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Цього тижня Трамп зробив низку оголошень, пов'язаних з митами, повторивши свої попередні погрози на адресу країн, як союзників США, так і суперників, звинувативши їх у несправедливому ставленні до Америки.

У середу він заявив, що США запровадять 50% митну ставку на бразильський імпорт. Трамп назвав дефіцит торговельного балансу США однією з причин, хоча станом на минулий рік США мали профіцит у торгівлі товарами з Бразилією у розмірі 7,4 мільярда доларів.

У своїй оголошенні про мита Трамп також згадав колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, припустивши, що його рішення запровадити мита частково ґрунтувалося на його особистих стосунках з Болсонару.

Цього тижня Трамп також надіслав листи лідерам щонайменше 22 країн, погрожуючи запровадити 50% мито на їхній експорт, якщо вони не домовляться про більш вигідні торговельні угоди зі США.

Мідь необхідна для напівпровідників, літаків, кораблів, боєприпасів, центрів обробки даних, літій-іонних акумуляторів, радіолокаційних систем, систем протиракетної оборони та навіть гіперзвукової зброї, багато з яких ми будуємо - написав президент, оголошуючи про свій останній тариф

Традиційно, Трамп звинуватив у занепаді американської мідної промисловості свого попередника Джо Байдена та його адміністрацію.

Мідь – другий за популярністю матеріал, який використовує Міністерство оборони! Чому наші дурні (і сонні!) "лідери" знищили цю важливу галузь? Цей 50% ТАРИФ змінить бездумну поведінку та дурість адміністрації Байдена. Америка знову побудує домінуючу мідну промисловість. Це зрештою наш золотий вік - написав Трамп.

Заява Трампа в середу пролунала після того, як він заявив на телевізійному засіданні Кабінету міністрів у вівторок, що нове мито на мідь вже не за горами, хоча терміни його введення незрозумілі.

Довідково

Мідь є третім за споживанням металом після заліза та алюмінію. За даними Міністерства торгівлі, минулого року США імпортували міді на 17 мільярдів доларів. У лютому Трамп оголосив про розслідування щодо міді за розділом 232, посилаючись на закон, який дозволяє президенту встановлювати вищі тарифи з міркувань національної безпеки.

Доповнення

Трамп оголосив про введення мит на імпорт товарів з Філіппін, Брунею, Молдови, Алжиру, Лівії та Іраку з 1 серпня. Ставки мит варіюються від 20% до 30% залежно від країни.