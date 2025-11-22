Друг вице-президента: Трамп назначил нового спецпредставителя на фоне продвижения мирного плана - СМИ

$42.150.00
21 ноября, 21:58 • 15680 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 31336 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 29747 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 32006 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 28923 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34056 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19134 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 18390 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 17354 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 41684 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
военные РФ пытались прорваться в Новоданиловку и Малую Токмачку на Запорожье - DeepStatePhoto21 ноября, 23:50 • 5134 просмотра
Платили, чтобы убивать: Италия расследует дело "снайперов-туристов", которые охотились на людей в Сараево22 ноября, 01:45 • 9864 просмотра
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским22 ноября, 03:32 • 6240 просмотра
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людейPhoto04:03 • 12744 просмотра
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"04:20 • 7012 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 28718 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 26322 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34050 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 41680 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 39850 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo08:13 • 1810 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 1938 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 28718 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 35912 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 50109 просмотра
Друг вице-президента: Трамп назначил нового спецпредставителя на фоне продвижения мирного плана - СМИ

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Дональд Трамп назначил спецпредставителем Дэна Дрисколла, который посетил Киев для обсуждения мирного плана США. Дрисколл, друг вице-президента Дж.Д. Вэнса, планирует визит в Москву для дальнейших переговоров.

Друг вице-президента: Трамп назначил нового спецпредставителя на фоне продвижения мирного плана - СМИ

Президент США Дональд Трамп назвал министра армии США Дэна Дрисколла, который посетил Киев для обсуждения мирного плана США и планирует визит в Москву, своим новым "специальным представителем", сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Делегация высокопоставленных лиц армии США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом в четверг провела переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Трамп назначил Дрисколла – друга и бывшего одноклассника вице-президента США Джей Ди Вэнса – своим новым "специальным представителем"

- говорится в публикации.

По данным источников в США, группа американских генералов, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить "мирный план" с Кремлем.

США могут отправить генералов в Москву для обсуждения мирного плана22.11.25, 04:28 • 2618 просмотров

Напомним

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США". Одно из источников, говорившее на условиях анонимности, отметило, что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.

План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии21.11.25, 14:55 • 19406 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Джей Ди Вэнс
Хранитель
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Киев