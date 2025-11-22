Друг вице-президента: Трамп назначил нового спецпредставителя на фоне продвижения мирного плана - СМИ
Киев • УНН
Дональд Трамп назначил спецпредставителем Дэна Дрисколла, который посетил Киев для обсуждения мирного плана США. Дрисколл, друг вице-президента Дж.Д. Вэнса, планирует визит в Москву для дальнейших переговоров.
Президент США Дональд Трамп назвал министра армии США Дэна Дрисколла, который посетил Киев для обсуждения мирного плана США и планирует визит в Москву, своим новым "специальным представителем", сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Делегация высокопоставленных лиц армии США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом в четверг провела переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Трамп назначил Дрисколла – друга и бывшего одноклассника вице-президента США Джей Ди Вэнса – своим новым "специальным представителем"
По данным источников в США, группа американских генералов, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить "мирный план" с Кремлем.
США могут отправить генералов в Москву для обсуждения мирного плана22.11.25, 04:28 • 2618 просмотров
Напомним
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США". Одно из источников, говорившее на условиях анонимности, отметило, что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии21.11.25, 14:55 • 19406 просмотров