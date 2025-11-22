Друг віцепрезидента: Трамп призначив нового спецпредставника на тлі просування мирного плану - ЗМІ

$42.150.00
48.520.00
ukenru
21 листопада, 21:58 • 15852 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 31705 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 29959 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 32206 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 29074 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 34206 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 19180 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 18400 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 17359 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 41780 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
99%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
військові рф намагалися прорватись у Новоданилівку та Малу Токмачку на Запоріжжі - DeepState Photo21 листопада, 23:50 • 5490 перегляди
Платили, щоби вбивати: Італія розслідує справу "снайперів-туристів", які полювали на людей у Сараєво22 листопада, 01:45 • 10114 перегляди
"Без України про Україну нічого не повинно бути" - фон Дер Ляйєн про розмову із Зеленським22 листопада, 03:32 • 6600 перегляди
Африка тріщить по швах: величезні розколини поглинають цілі міста, під загрозою мільйони людейPhoto04:03 • 12959 перегляди
Словаччина підтримує мирний план США: росію хочуть повернути в число "великих держав"04:20 • 7374 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 28925 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 26454 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 34207 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 41781 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 39932 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Музикант
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo08:13 • 1976 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto07:49 • 2146 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 28925 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 35980 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 50177 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
The Guardian

Друг віцепрезидента: Трамп призначив нового спецпредставника на тлі просування мирного плану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Дональд Трамп призначив спецпредставником Дена Дрісколла, який відвідав Київ для обговорення мирного плану США. Дрісколл, друг віцепрезидента Дж.Д. Венса, планує візит до москви для подальших переговорів.

Друг віцепрезидента: Трамп призначив нового спецпредставника на тлі просування мирного плану - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп назвав міністра армії США Дена Дрісколла, який відвідав Київ для обговорення мирного плану США і планує візит до москви, своїм новим "спеціальним представником", повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Делегація високопосадовців армії США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом у четвер провела переговори із Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Трамп призначив Дрісколла – друга та колишнього однокласника віцепрезидента США Джей Ді Венса – своїм новим "спеціальним представником"

- ідеться у публікації.

За даними джерел у США, група американських генералів, імовірно, вилетить до москви наприкінці наступного тижня, щоб обговорити "мирний план" з кремлем.

США можуть відправити генералів до москви для обговорення мирного плану22.11.25, 04:28 • 2656 переглядiв

Нагадаємо

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США". Одне з джерел, що говорило на умовах анонімності, зазначило, що США хочуть, аби Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.

План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини21.11.25, 14:55 • 19409 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Джей Ді Венс
The Guardian
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Київ