Друг віцепрезидента: Трамп призначив нового спецпредставника на тлі просування мирного плану - ЗМІ
Дональд Трамп призначив спецпредставником Дена Дрісколла, який відвідав Київ для обговорення мирного плану США. Дрісколл, друг віцепрезидента Дж.Д. Венса, планує візит до москви для подальших переговорів.
Президент США Дональд Трамп назвав міністра армії США Дена Дрісколла, який відвідав Київ для обговорення мирного плану США і планує візит до москви, своїм новим "спеціальним представником", повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Делегація високопосадовців армії США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом у четвер провела переговори із Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Трамп призначив Дрісколла – друга та колишнього однокласника віцепрезидента США Джей Ді Венса – своїм новим "спеціальним представником"
За даними джерел у США, група американських генералів, імовірно, вилетить до москви наприкінці наступного тижня, щоб обговорити "мирний план" з кремлем.
Нагадаємо
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США". Одне з джерел, що говорило на умовах анонімності, зазначило, що США хочуть, аби Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.
