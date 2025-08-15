$41.450.06
Трамп и Путин имеют разные представления об успехе на саммите на Аляске - Bloomberg

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на Аляске, каждый со своим видением успеха. Трамп стремится к миру в Украине, а Путин рассматривает саму встречу как победу, не идя на уступки.

Трамп и Путин имеют разные представления об успехе на саммите на Аляске - Bloomberg

Саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на военной базе на Аляске станет испытанием для обоих лидеров: для Трампа – шансом закрепить образ миротворца, для Путина – символической победой уже самим фактом появления на американской земле без уступок в войне против Украины.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали 

Дональд Трамп и Владимир Путин по-разному будут оценивать успех своего саммита на Аляске, даже несмотря на то, что оба лидера уже надеются на вторую встречу. Президент США считает любое перемирие в Украине ключевой целью переговоров. Для российского лидера возможность встретиться с Трампом на американской земле, не идя ни на какие уступки по войне, уже является победой. Это неравенство указывает на опасности и возможности для Трампа, который давно позиционирует себя как единственного, кто может положить конец войне. Путин не имеет особых стимулов прекращать боевые действия, поскольку российская армия медленно одерживает победы в Украине, но он не может позволить себе потерять президента, с которым он давно наладил отношения

 - пишет издание. 

Отмечается, что Путин, вторгшись в Украину в 2022 году, начал крупнейшую войну в Европе за последние 80 лет и стал международным изгоем.

Саммит с Трампом помогает ему преодолеть изоляцию, которую США и их союзники по G7 пытались наложить на российского лидера из-за его агрессии.

Еще более символичным является решение провести встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США.

По этому показателю Путин одержал победу, просто появившись на встрече. Эта встреча также означает отказ от подхода бывшего президента Джо Байдена "ничего об Украине без Украины", который гарантировал, что Президент Украины Владимир Зеленский всегда имел место за столом переговоров. Хотя Трамп пытался успокоить Зеленского на этой неделе, его личная встреча с Путиным является признаком того, насколько Трамп верит, что именно он, а не Украина, является ключевой фигурой в разрешении конфликта

- добавляет издание.

Бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента США Ричард Хаас подчеркивал, что Россия "хочет продолжать преследовать свои цели, которые заключаются в значительном ослаблении Украины и, по сути, подрыве ее независимости и суверенитета, а потому РФ рассматривает переговоры не как альтернативу этому, а как средство для достижения этой цели".

Также отмечается, что опасность для Трампа объясняет стратегию Белого дома по снижению ожиданий от встречи. Трамп описал ее как "встречу для выяснения позиций", и это сообщение подкрепила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт, которая назвала саммит "упражнением для президента по выслушиванию".

Трамп уже смотрит вперед, на потенциальный второй саммит, в котором примет участие Зеленский - и, возможно, европейские лидеры - и который, по его мнению, будет "более продуктивным, чем первый". Кремль, предвидя такой шаг, пригласил Трампа посетить Россию. Это далеко от хвастовства Трампа во время предвыборной кампании, что он сможет закончить войну в течение одного дня после вступления в должность. В мае госсекретарь Марко Рубио заявил, что "абсолютно очевидно", что прорыв возможен только при участии Трампа и Путина. Новая формулировка дает Трампу пространство для маневра во время фактической встречи, по словам людей, осведомленных в этом деле, которые попросили не называть их имен при обсуждении частных переговоров. Это позволит ему принимать решения в тот же момент, полагаясь на свою интуицию, что соответствует его предпочтению личной дипломатии над традиционными бюрократическими переговорами

- отмечает издание. 

По одному из оптимистичных сценариев, два лидера могут покинуть Аляску с соглашением о прекращении боевых действий - по крайней мере временно или частично, например, договорившись о прекращении российских воздушных атак. Трамп может поддержать предложение Путина о захвате украинских территорий, которые уже были захвачены российскими войсками.  

Со своей стороны, Путин стремится углубить разногласия между США и Европой, одновременно стремясь к облегчению санкций, которые парализовали экономический рост России.

Напомним

Президенты США и РФ проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована Путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и Путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.

Павел Башинский

