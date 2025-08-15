Трамп і путін мають різні уявлення про успіх на саміті в Алясці - Bloomberg

Саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на військовій базі в Алясці стане випробуванням для обох лідерів: для Трампа – шансом закріпити образ миротворця, для путіна – символічною перемогою вже самим фактом появи на американській землі без поступок у війні проти України.

Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Дональд Трамп і володимир путін по-різному оцінюватимуть успіх свого саміту в Алясці, навіть попри те, що обидва лідери вже сподіваються на другу зустріч. Президент США вважає будь-яке перемир'я в Україні ключовою метою переговорів. Для російського лідера можливість зустрітися з Трампом на американській землі, не йдучи на жодні поступки щодо війни, вже є перемогою. Ця нерівновага вказує на небезпеки та можливості для Трампа, який давно позиціонує себе як єдиного, хто може покласти край війні. путін не має особливих стимулів припиняти бойові дії, оскільки російська армія повільно здобуває перемоги в Україні, але він не може дозволити собі втратити президента, з яким він давно налагодив стосунки - пише видання.

Зазначається, що путін, вторгшись в Україну в 2022 році, розпочав найбільшу війну в Європі за останні 80 років і став міжнародним ізгоєм.

Саміт із Трампом допомагає йому подолати ізоляцію, яку США та їхні союзники з G7 намагалися накласти на російського лідера через його агресію.

Ще більш символічним є рішення провести зустріч на військовій базі Елмендорф-Річардсон у США.

За цим показником путін здобув перемогу, просто з'явившись на зустрічі. Ця зустріч також означає відмову від підходу колишнього президента Джо Байдена "нічого про Україну без України", який гарантував, що Президент України Володимир Зеленський завжди мав місце за столом переговорів. Хоча Трамп намагався заспокоїти Зеленського цього тижня, його особиста зустріч з путіним є ознакою того, наскільки Трамп вірить, що саме він, а не Україна, є ключовою фігурою у вирішенні конфлікту - додає видання.

Колишній високопосадовець Державного департаменту США Річард Хаас наголошував, що росія "хоче продовжувати переслідувати свої цілі, які полягають у значному ослабленні України та, по суті, підриві її незалежності та суверенітету, а тому рф розглядає переговори не як альтернативу цьому, а як засіб для досягнення цієї мети".

Також зазначається, що небезпека для Трампа пояснює стратегію Білого дому щодо зниження очікувань від зустрічі. Трамп описав її як "зустріч для з'ясування позицій", і це повідомлення підкріпила прес-секретар Білого дому Кароліна Лівітт, яка назвала саміт "вправою для президента з вислуховування".

Трамп вже дивиться вперед, на потенційний другий саміт, в якому візьме участь Зеленський - і, можливо, європейські лідери - і який, на його думку, буде "більш продуктивним, ніж перший". кремль, передбачаючи такий крок, запросив Трампа відвідати росію. Це далеко від хвастощів Трампа під час передвиборчої кампанії, що він зможе закінчити війну протягом одного дня після вступу на посаду. У травні держсекретар Марко Рубіо заявив, що "абсолютно очевидно", що прорив можливий лише за участю Трампа і путіна. Нове формулювання дає Трампу простір для маневру під час фактичної зустрічі, за словами людей, обізнаних у цій справі, які попросили не називати їхніх імен під час обговорення приватних переговорів. Це дозволить йому приймати рішення в той самий момент, покладаючись на свою інтуїцію, що відповідає його перевазі особистої дипломатії над традиційними бюрократичними переговорами - зазначає видання.

За одним з оптимістичних сценаріїв, два лідери можуть покинути Аляску з угодою про припинення бойових дій - принаймні тимчасово або частково, наприклад, домовившись про припинення російських повітряних атак.Трамп може підтримати пропозицію путіна про захоплення українських територій, які вже були захоплені російськими військами.

Зі свого боку, путін прагне поглибити розбіжності між США та Європою, одночасно прагнучи полегшення санкцій, які паралізували економічне зростання росії.

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.