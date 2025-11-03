$42.080.01
Трагедия на Днепропетровщине: ГБР расследует гибель военных после российского ракетного удара

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Следователи ГБР начали досудебное расследование гибели и ранения украинских военных на Днепропетровщине 1 ноября. Проверяется соблюдение правил безопасности во время тревоги и надлежащая организация укрытий.

Трагедия на Днепропетровщине: ГБР расследует гибель военных после российского ракетного удара

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство из-за гибели и ранения украинских военных в результате российского ракетного обстрела на Днепропетровщине 1 ноября. ГБР проверяет, соблюдались ли правила безопасности во время тревоги и были ли должным образом организованы укрытия, пишет УНН со ссылкой на сообщение Бюро.

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих из-за вражеского обстрела на Днепропетровщине. По предварительной информации, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных. Из-за атаки есть погибшие и раненые. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии 

- говорится в сообщении.

В частности, как указано, следствие проверяет, были ли соблюдены требования по безопасности личного состава во время воздушной тревоги и было ли должным образом организовано укрытие военных.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения) 

- сообщили следователи.

Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что прилет российской ракеты произошел во время награждения военных ВСУ. Журналист ТСН Дмитрий Святненко заявил, что попадание баллистики было по построению украинских военных. Он также сообщил, что среди погибших был его брат - 43-летний Владимир "Знахарь" Святненко.

Его убили русские. Но не на поле боя. В глубоком тылу. Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась 

- написал журналист.

В сообщении от группировки "Восток" не говорилось о том, при каких обстоятельствах погибли украинские военные.

Напомним

российские войска 1 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепропетровской области. Под огонь попали Никопольская, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская общины. Есть погибшие и раненые, в том числе среди украинских военных.

Алена Уткина

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Воздушная тревога
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область
Вооруженные силы Украины