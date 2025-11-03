Трагедія на Дніпропетровщині: ДБР розслідує загибель військових після російського ракетного удару

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження через загибель і поранення українських військових унаслідок російського ракетного обстрілу на Дніпропетровщині 1 листопада. ДБР перевіряє, чи дотримувалися правил безпеки під час тривоги та чи були належним чином організовані укриття, пише УНН із посиланням на допис Бюро.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії

Зокрема, як вказано, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги щодо безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Раніше у ЗМІ фігурувала інформація про те, що приліт російської ракети стався під час нагородження військових ЗСУ. Журналіст ТСН Дмитро Святненко заявив, що влучання балістики було по шикуванню українських військових. Він також повідомив, що серед загиблих був його брат - 43-річний Володимир "Знахар" Святненко.

Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась