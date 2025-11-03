Трагедія на Дніпропетровщині: ДБР розслідує загибель військових після російського ракетного удару

$42.080.01
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
"Може посилити підозри та створити ризики схем": у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
Трагедія на Дніпропетровщині: ДБР розслідує загибель військових після російського ракетного удару

Київ • УНН

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування загибелі та поранення українських військових на Дніпропетровщині 1 листопада. Перевіряється дотримання правил безпеки під час тривоги та належна організація укриттів.

Трагедія на Дніпропетровщині: ДБР розслідує загибель військових після російського ракетного удару

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження через загибель і поранення українських військових унаслідок російського ракетного обстрілу на Дніпропетровщині 1 листопада. ДБР перевіряє, чи дотримувалися правил безпеки під час тривоги та чи були належним чином організовані укриття, пише УНН із посиланням на допис Бюро.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії 

- йдеться у дописі.

Зокрема, як вказано, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги щодо безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану) 

- повідомили слідчі.

Раніше у ЗМІ фігурувала інформація про те, що приліт російської ракети стався під час нагородження військових ЗСУ. Журналіст ТСН Дмитро Святненко заявив, що влучання балістики було по шикуванню українських військових. Він також повідомив, що серед загиблих був його брат - 43-річний Володимир "Знахар" Святненко.

Його вбили росіяни. Але не на полі бою. В глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась 

- написав журналіст.

У повідомленні від угруповання "Схід" не йшлося про те, за яких обставин загинули українські військові.

Нагадаємо

російські війська 1 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпропетровській області. Під вогонь потрапили Нікопольська, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Є загиблі та поранені, зокрема серед українських військових.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніКримінал та НП
Повітряна тривога
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Збройні сили України