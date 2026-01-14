Сводка Генштаба: на фронте произошло 118 боевых столкновений, жарче всего – на Покровском направлении

$43.180.08
19:44 • 1058 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
17:38 • 7936 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 12305 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 12672 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 14292 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 15217 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 13596 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 13813 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12243 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 21226 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"14 января, 11:20 • 5400 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 29658 просмотра
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней14 января, 11:32 • 6386 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик14 января, 12:31 • 12738 просмотра
В Киеве погибла семья из-за работающего в квартире генератораPhoto15:34 • 4248 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 21226 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 29697 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 40676 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 55135 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 67388 просмотра
Сводка Генштаба: на фронте произошло 118 боевых столкновений, жарче всего – на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских захватчиков, за сутки произошло 118 боевых столкновений. Враг применил авиацию и дроны, совершив более 3700 атак.

Сводка Генштаба: на фронте произошло 118 боевых столкновений, жарче всего – на Покровском направлении

По состоянию на 22:00 14 января Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских захватчиков. В течение суток зафиксировано 118 боевых столкновений. Враг активно применяет авиацию и дроны, нанеся 31 удар авиабомбами и совершив более 3700 атак дронами-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

Наибольшая интенсивность боев наблюдается на Покровском и Константиновском направлениях:

Покровское направление: Оккупанты совершили 23 попытки штурма в районах Мирнограда, Удачного и Удачного. Украинские защитники ликвидировали и ранили 75 человек, уничтожили артиллерийскую систему, наземный робот и пункт управления БпЛА. Еще 14 единиц техники и 7 укрытий было поражено.

Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях13.01.26, 10:22 • 30816 просмотров

Константиновское направление: Зафиксировано 13 атак в районах Константиновки, Плещеевки и Щербиновки.

Лиманское направление: Противник 11 раз штурмовал позиции возле Торского и Заречного, четыре столкновения продолжаются до сих пор.

Славянское направление: Отбито пять атак в сторону Закитного и Федоровки.

На Купянском направлении продолжаются бои вблизи Петропавловки и Боровой, а на Краматорском оккупанты наступательных действий не проводили.

Южный участок фронта и обстрелы

На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили 17 атак в районе Гуляйполя. На Александровском направлении враг 10 раз пытался продвинуться в сторону Ивановки и Нового Запорожья. Ореховское и Южно-Слобожанское направления также остаются под давлением - там зафиксировано 14 боестолкновений.

На Курщине и Северо-Слобожанском направлении отбита одна атака, в то же время враг совершил более 100 обстрелов приграничья. На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. 

Один из 3 баллистических "Искандеров" и 89 из 113 дронов обезвредили во время атаки рф над Украиной14.01.26, 08:19 • 3824 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Запорожье