Сводка Генштаба: на фронте произошло 118 боевых столкновений, жарче всего – на Покровском направлении
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских захватчиков, за сутки произошло 118 боевых столкновений. Враг применил авиацию и дроны, совершив более 3700 атак.
По состоянию на 22:00 14 января Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских захватчиков. В течение суток зафиксировано 118 боевых столкновений. Враг активно применяет авиацию и дроны, нанеся 31 удар авиабомбами и совершив более 3700 атак дронами-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Наибольшая интенсивность боев наблюдается на Покровском и Константиновском направлениях:
Покровское направление: Оккупанты совершили 23 попытки штурма в районах Мирнограда, Удачного и Удачного. Украинские защитники ликвидировали и ранили 75 человек, уничтожили артиллерийскую систему, наземный робот и пункт управления БпЛА. Еще 14 единиц техники и 7 укрытий было поражено.
Константиновское направление: Зафиксировано 13 атак в районах Константиновки, Плещеевки и Щербиновки.
Лиманское направление: Противник 11 раз штурмовал позиции возле Торского и Заречного, четыре столкновения продолжаются до сих пор.
Славянское направление: Отбито пять атак в сторону Закитного и Федоровки.
На Купянском направлении продолжаются бои вблизи Петропавловки и Боровой, а на Краматорском оккупанты наступательных действий не проводили.
Южный участок фронта и обстрелы
На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили 17 атак в районе Гуляйполя. На Александровском направлении враг 10 раз пытался продвинуться в сторону Ивановки и Нового Запорожья. Ореховское и Южно-Слобожанское направления также остаются под давлением - там зафиксировано 14 боестолкновений.
На Курщине и Северо-Слобожанском направлении отбита одна атака, в то же время враг совершил более 100 обстрелов приграничья. На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
