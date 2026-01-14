Зведення Генштабу: на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, найгарячіше - на Покровському напрямку

Станом на 22:00 14 січня Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських загарбників. Протягом доби зафіксовано 118 бойових зіткнень. Ворог активно застосовує авіацію та дрони, завдавши 31 удар авіабомбами та здійснивши понад 3700 атак дронами-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільша інтенсивність боїв спостерігається на Покровському та Костянтинівському напрямках:

Покровський напрямок: Окупанти здійснили 23 спроби штурму в районах Мирнограда, Удачного та Удачного. Українські захисники ліквідували та поранили 75 осіб, знищили артилерійську систему, наземний робот та пункт управління БпЛА. Ще 14 одиниць техніки та 7 укриттів було уражено.

Костянтинівський напрямок: Зафіксовано 13 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки та Щербинівки.

Лиманський напрямок: Противник 11 разів штурмував позиції біля Торського та Зарічного, чотири зіткнення тривають досі.

Слов’янський напрямок: Відбито п'ять атак у бік Закітного та Федорівки.

На Куп’янському напрямку тривають бої поблизу Петропавлівки та Борової, а на Краматорському окупанти наступальних дій не проводили.

Південна ділянка фронту та обстріли

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили 17 атак у районі Гуляйполя. На Олександрівському напрямку ворог 10 разів намагався просунутися в бік Іванівки та Нового Запоріжжя. Оріхівський та Південно-Слобожанський напрямки також залишаються під тиском - там зафіксовано 14 боєзіткнень.

На Курщині та Північно-Слобожанському напрямку відбито одну атаку, водночас ворог здійснив понад 100 обстрілів прикордоння. На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

