19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Зведення Генштабу: на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, найгарячіше - на Покровському напрямку

Київ

 • 78 перегляди

Сили оборони України стримують наступ російських загарбників, за добу відбулося 118 бойових зіткнень. Ворог застосував авіацію та дрони, здійснивши понад 3700 атак.

Зведення Генштабу: на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, найгарячіше - на Покровському напрямку

Станом на 22:00 14 січня Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських загарбників. Протягом доби зафіксовано 118 бойових зіткнень. Ворог активно застосовує авіацію та дрони, завдавши 31 удар авіабомбами та здійснивши понад 3700 атак дронами-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільша інтенсивність боїв спостерігається на Покровському та Костянтинівському напрямках:

Покровський напрямок: Окупанти здійснили 23 спроби штурму в районах Мирнограда, Удачного та Удачного. Українські захисники ліквідували та поранили 75 осіб, знищили артилерійську систему, наземний робот та пункт управління БпЛА. Ще 14 одиниць техніки та 7 укриттів було уражено.

Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях13.01.26, 10:22 • 30823 перегляди

Костянтинівський напрямок: Зафіксовано 13 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки та Щербинівки.

Лиманський напрямок: Противник 11 разів штурмував позиції біля Торського та Зарічного, чотири зіткнення тривають досі.

Слов’янський напрямок: Відбито п'ять атак у бік Закітного та Федорівки.

На Куп’янському напрямку тривають бої поблизу Петропавлівки та Борової, а на Краматорському окупанти наступальних дій не проводили.

Південна ділянка фронту та обстріли

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили 17 атак у районі Гуляйполя. На Олександрівському напрямку ворог 10 разів намагався просунутися в бік Іванівки та Нового Запоріжжя. Оріхівський та Південно-Слобожанський напрямки також залишаються під тиском - там зафіксовано 14 боєзіткнень.

На Курщині та Північно-Слобожанському напрямку відбито одну атаку, водночас ворог здійснив понад 100 обстрілів прикордоння. На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. 

Один з 3 балістичних "Іскандерів" і 89 зі 113 дронів знешкодили під час атаки рф над Україною14.01.26, 08:19 • 3826 переглядiв

Степан Гафтко

