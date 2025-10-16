Свириденко присоединилась к встрече министров финансов и глав центральных банков стран G7: говорили о замороженных активах РФ

$41.760.01
19:40 • 1500 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
17:21 • 5926 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
15:34 • 14410 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 22077 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 32932 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 33147 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 43045 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 68801 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 22938 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38890 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
Среди приоритетов - более широкая база и диверсификация: в Индии ответили Трампу на тему нефти из РФ16 октября, 10:47 • 9340 просмотра
По всей Украине новые разоблачения «схем уклонистов»: 20 организаторов задержаны, среди них – врачи и чиновники16 октября, 11:22 • 8246 просмотра
От тепла до мокрого снега: Украина столкнется с резкой сменой погоды 17-19 октября16 октября, 12:25 • 4138 просмотра
Украинское общество должно готовиться к тому, что мирной жизни в ближайшие годы вряд ли будет - Буданов14:18 • 12304 просмотра
"Никто в Украине этого не делал": Кравченко раскрыл масштаб закрытия уголовных производств в отношении бизнеса15:32 • 12161 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 32932 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 68801 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 40413 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 61338 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 73547 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Белый дом
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 35393 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 83974 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 61570 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 63585 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 68405 просмотра
Социальная сеть
Дипломатка
Truth Social
Сериал
Фильм

Свириденко присоединилась к встрече министров финансов и глав центральных банков стран G7: говорили о замороженных активах РФ

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Юлия Свириденко приняла участие во встрече министров финансов G7 в Вашингтоне, где обсудили использование замороженных российских активов. Она подчеркнула необходимость направления этих средств на восстановление Украины и возмещение ущерба.

Свириденко присоединилась к встрече министров финансов и глав центральных банков стран G7: говорили о замороженных активах РФ

Премьер-министр Юлия Свириденко приняла участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G7 в Вашингтоне. Обсудили перспективу использования замороженных российских активов, передает УНН.

Детали

Свириденко рассказала о ситуации с российскими атаками на нашу энергетическую инфраструктуру и обстрелах гражданских объектов, которые не имеют никакого военного смысла.

Инциденты с появлением российских дронов и истребителей в воздушном пространстве стран НАТО в течение последних месяцев демонстрируют — россия не собирается останавливаться. Поэтому в бюджете Украины на 2026 год основными приоритетами остаются оборона и поддержка экономической стабильности и наших людей. Новая программа поддержки от МВФ, над которой мы сейчас работаем вместе с партнерами, должна предусмотреть эти расходы 

- отметила Свириденко.

Кроме того, по ее словам, обсудили перспективу использования замороженных российских активов.

Наша позиция неизменна — они должны быть направлены на восстановление Украины и возмещение нанесенного ущерба. Рассчитываем на решение Евросоюза по внедрению механизма Reparations Loan. По примеру ERA Loan, к этой инициативе должны быть привлечены страны G7 и другие наши международные партнеры. Важно, чтобы использование средств в рамках репарационного кредита было сбалансированным в покрытии наших потребностей — военных расходов и перекрытия бюджетного дефицита. Мы ценим неизменную поддержку стран G7 во времена больших вызовов 

- резюмировала Свириденко.

Украинская делегация обсудила с главой МВФ новую программу на 2026-2029 годы - Свириденко15.10.25, 17:54 • 2536 просмотров

Антонина Туманова

