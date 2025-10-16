Свириденко присоединилась к встрече министров финансов и глав центральных банков стран G7: говорили о замороженных активах РФ

Премьер-министр Юлия Свириденко приняла участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G7 в Вашингтоне. Обсудили перспективу использования замороженных российских активов, передает УНН.

Свириденко рассказала о ситуации с российскими атаками на нашу энергетическую инфраструктуру и обстрелах гражданских объектов, которые не имеют никакого военного смысла.

Инциденты с появлением российских дронов и истребителей в воздушном пространстве стран НАТО в течение последних месяцев демонстрируют — россия не собирается останавливаться. Поэтому в бюджете Украины на 2026 год основными приоритетами остаются оборона и поддержка экономической стабильности и наших людей. Новая программа поддержки от МВФ, над которой мы сейчас работаем вместе с партнерами, должна предусмотреть эти расходы

Кроме того, по ее словам, обсудили перспективу использования замороженных российских активов.

Наша позиция неизменна — они должны быть направлены на восстановление Украины и возмещение нанесенного ущерба. Рассчитываем на решение Евросоюза по внедрению механизма Reparations Loan. По примеру ERA Loan, к этой инициативе должны быть привлечены страны G7 и другие наши международные партнеры. Важно, чтобы использование средств в рамках репарационного кредита было сбалансированным в покрытии наших потребностей — военных расходов и перекрытия бюджетного дефицита. Мы ценим неизменную поддержку стран G7 во времена больших вызовов