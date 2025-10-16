Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7: говорили про заморожені активи рф

Прем'єрка Юлія Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7 у Вашингтоні. Обговорили перспективу використання заморожених російських активів, передає УНН.

Свириденко розповіла про ситуацію із російськими атаками на нашу енергетичну інфраструктуру та обстріли цивільних обʼєктів, які не мають жодного військового змісту.

Інциденти із появою російських дронів та винищувачів у повітряному просторі країн НАТО протягом останніх місців демонструють — Росія не збирається зупинятися. Тому в бюджеті України на 2026 рік основними пріоритетами залишаються оборона та підтримка економічної стабільності та наших людей. Нова програма підтримки від МВФ, над якою ми зараз працюємо разом з партнерами, має передбачити ці видатки

Крім того, за її словмаи, обговорили перспективу використання заморожених російських активів.

Наша позиція незмінна — вони мають бути спрямовані на відновлення України та відшкодування завданих збитків. Розраховуємо на рішення Євросоюзу щодо впровадження механізму Reparations Loan. За прикладом ERA Loan, до цієї ініцативи мають бути долучені країни G7 та інші наші міжнародні партнери. Важливо, щоб використання коштів у рамках репараційного кредиту було збалансованим у покритті наших потреб — військових видатків і перекриття бюджетного дефіциту. Ми цінуємо незмінну підтримку країн G7 у часи великих викликів