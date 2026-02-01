Сценариста номинированного на «Оскар» фильма арестовали в Тегеране

Одного из номинированных на "Оскар" сценаристов иранской драмы "Это был просто несчастный случай" арестовали в Тегеране всего за несколько недель до церемонии вручения премии "Оскар", передает УНН со ссылкой на AP.

Представители фильма в воскресенье сообщили, что Мехди Махмудяна арестовали в субботу. Подробности относительно обвинений против Махмудяна не были доступны. Но его арест произошел всего через несколько дней после того, как Махмудян и 16 других лиц подписали заявление, осуждающее лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи и жестокие репрессии режима против демонстрантов.

Также были арестованы два других подписанта, Вида Раббани и Абдулла Момени.

Джафар Панахи, режиссер-лауреат премии "Это был просто несчастный случай", опубликовал в воскресенье заявление, в котором осудил арест своего соавтора.

"Мехди Махмудян — не просто правозащитник и узник совести; он свидетель, слушатель и редкая моральная личность — присутствие, чье отсутствие сразу ощущается как в стенах тюрьмы, так и за ее пределами", — сказал Панахи.

Панахи также подписал заявление от 28 января. В нем, в частности, говорится: "Массовые и систематические убийства граждан, которые смело вышли на улицы, чтобы положить конец незаконному режиму, являются организованным государственным преступлением против человечества".

Фильм "Это был просто несчастный случай" номинирован на лучший сценарий и лучший международный фильм на церемонии вручения премии "Оскар" 15 марта. Фильм, тайно снятый в Иране, был номинирован Францией на лучший международный фильм.

Панахи, один из самых известных международных кинематографистов, снимал фильмы, находясь под заключением, под домашним арестом и под запретом на въезд. "Это был просто несчастный случай", драма о мести и обладатель Золотой пальмовой ветви на прошлогоднем Каннском кинофестивале, была вдохновлена последним пребыванием Панахи в тюрьме. Именно там он встретил Махмудяна. Панахи называл его "столпом" для других заключенных.

Сценарий к фильму "Это был просто несчастный случай" написали Панахи, Махмудян, Надер Сайвер и Шадмер Растин.

Прошлой осенью Панахи снова приговорили к году тюрьмы и двухлетнему запрету на выезд из Ирана после того, как его признали виновным в "пропагандистской деятельности против системы". Панахи, который путешествовал за границей с фильмом, заявил, что вернется в Иран, несмотря на приговор.

Панахи неоднократно выступал против репрессий.

"Пока мы стоим здесь, государство Иран расстреливает протестующих, и на улицах Ирана продолжается жестокая резня", – сказал Панахи в прошлом месяце на церемонии вручения премий Национального совета по критике в Нью-Йорке. "Сегодня настоящая сцена происходит не на экранах, а на улицах Ирана. Исламская Республика устроила кровопролитие, чтобы отсрочить свой крах".