Сценариста номинированного на «Оскар» фильма арестовали в Тегеране

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 февраля, 12:49 • 4952 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 11184 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 28719 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 19872 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 29733 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 24705 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 42280 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 59115 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 38163 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 35566 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.2м/с
81%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Маск отреагировал на обращение Украины по Starlink: ограничения сработалиPhoto1 февраля, 10:21 • 5950 просмотра
В Виннице мужчина стрелял в группу оповещения: правоохранители ищут стрелка1 февраля, 10:33 • 4430 просмотра
Удар рф по роддому в Запорожье 1 февраля: пострадали шесть человек, среди них - две женщиныPhotoVideo1 февраля, 10:46 • 5062 просмотра
Силы обороны Украины поразили ремонтную базу и пункты управления БПЛА на ВОТ и в рф - Генштаб1 февраля, 11:00 • 5888 просмотра
Спецподразделение ГУР успешно уничтожило склад боеприпасов оккупантов на Харьковщине без потерьVideo1 февраля, 11:36 • 6910 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 56591 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 84680 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 62254 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 68699 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 69837 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Иран
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 18151 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 28750 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 31412 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 34302 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 35936 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Бильд
Старлинк

Сценариста номинированного на «Оскар» фильма арестовали в Тегеране

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Мехди Махмудян, соавтор сценария к фильму «Это был просто несчастный случай», арестован в Тегеране. Арест произошел после подписания заявления, осуждающего лидера Исламской Республики.

Сценариста номинированного на «Оскар» фильма арестовали в Тегеране

Одного из номинированных на "Оскар" сценаристов иранской драмы "Это был просто несчастный случай" арестовали в Тегеране всего за несколько недель до церемонии вручения премии "Оскар", передает УНН со ссылкой на AP.

Представители фильма в воскресенье сообщили, что Мехди Махмудяна арестовали в субботу. Подробности относительно обвинений против Махмудяна не были доступны. Но его арест произошел всего через несколько дней после того, как Махмудян и 16 других лиц подписали заявление, осуждающее лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи и жестокие репрессии режима против демонстрантов.

Также были арестованы два других подписанта, Вида Раббани и Абдулла Момени.

Джафар Панахи, режиссер-лауреат премии "Это был просто несчастный случай", опубликовал в воскресенье заявление, в котором осудил арест своего соавтора.

"Мехди Махмудян — не просто правозащитник и узник совести; он свидетель, слушатель и редкая моральная личность — присутствие, чье отсутствие сразу ощущается как в стенах тюрьмы, так и за ее пределами", — сказал Панахи.

Панахи также подписал заявление от 28 января. В нем, в частности, говорится: "Массовые и систематические убийства граждан, которые смело вышли на улицы, чтобы положить конец незаконному режиму, являются организованным государственным преступлением против человечества".

Иран готов вернуться к переговорам с США, но заявил об "условиях"30.01.26, 17:08 • 3899 просмотров

Добавим

Фильм "Это был просто несчастный случай" номинирован на лучший сценарий и лучший международный фильм на церемонии вручения премии "Оскар" 15 марта. Фильм, тайно снятый в Иране, был номинирован Францией на лучший международный фильм.

Панахи, один из самых известных международных кинематографистов, снимал фильмы, находясь под заключением, под домашним арестом и под запретом на въезд. "Это был просто несчастный случай", драма о мести и обладатель Золотой пальмовой ветви на прошлогоднем Каннском кинофестивале, была вдохновлена последним пребыванием Панахи в тюрьме. Именно там он встретил Махмудяна. Панахи называл его "столпом" для других заключенных.

Сценарий к фильму "Это был просто несчастный случай" написали Панахи, Махмудян, Надер Сайвер и Шадмер Растин.

Прошлой осенью Панахи снова приговорили к году тюрьмы и двухлетнему запрету на выезд из Ирана после того, как его признали виновным в "пропагандистской деятельности против системы". Панахи, который путешествовал за границей с фильмом, заявил, что вернется в Иран, несмотря на приговор.

Панахи неоднократно выступал против репрессий.

"Пока мы стоим здесь, государство Иран расстреливает протестующих, и на улицах Ирана продолжается жестокая резня", – сказал Панахи в прошлом месяце на церемонии вручения премий Национального совета по критике в Нью-Йорке. "Сегодня настоящая сцена происходит не на экранах, а на улицах Ирана. Исламская Республика устроила кровопролитие, чтобы отсрочить свой крах".

Антонина Туманова

Новости Мира
Режиссер
Фильм
Столкновения
Али Хаменеи
Ассошиэйтед Пресс
Тегеран
Нью-Йорк
Франция
Иран