Сценариста номінованого на "Оскар" фільму заарештували в Тегерані

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 лютого, 12:49 • 4610 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 10707 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 28046 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 19514 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 29465 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 24552 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 42090 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 58998 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38122 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35532 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1.2м/с
80%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маск відреагував на звернення України щодо Starlink: обмеження спрацювалиPhoto1 лютого, 10:21 • 5514 перегляди
У Вінниці чоловік стріляв в групу оповіщення: правоохоронці шукають стрільця1 лютого, 10:33 • 4208 перегляди
Удар рф по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого: постраждало шість людей, серед них - дві жінкиPhotoVideo1 лютого, 10:46 • 4824 перегляди
Сили оборони України уразили ремонтну базу та пункти управління БПЛА на ТОТ і в рф - Генштаб1 лютого, 11:00 • 5444 перегляди
Спецпідрозділ ГУР успішно знищив склад боєприпасів окупантів на Харківщині без втратVideo1 лютого, 11:36 • 6460 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 56312 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 84420 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 62022 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 68442 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 69598 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Іран
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 18030 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 28610 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 31277 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 34171 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 35788 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Starlink

Сценариста номінованого на "Оскар" фільму заарештували в Тегерані

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Мехді Махмудяна, співавтора сценарію до фільму "Це був просто нещасний випадок", заарештували в Тегерані. Арешт відбувся після підписання заяви, що засуджує лідера Ісламської Республіки.

Сценариста номінованого на "Оскар" фільму заарештували в Тегерані

Одного з номінованих на "Оскар" сценаристів іранської драми "Це був просто нещасний випадок" заарештували в Тегерані лише за кілька тижнів до церемонії вручення премії "Оскар", передає УНН із посиланням на AP.

Представники фільму в неділю повідомили, що Мехді Махмудяна заарештували в суботу. Подробиці щодо звинувачень проти Махмудяна не були доступні. Але його арешт стався лише через кілька днів після того, як Махмудян та 16 інших осіб підписали заяву, яка засуджує лідера Ісламської Республіки аятоллу Алі Хаменеї та жорстокі репресії режиму проти демонстрантів.

Також було заарештовано двох інших підписантів, Віду Раббані та Абдуллу Момені.

Джафар Панахі, режисер-лауреат премії "Це був просто нещасний випадок", опублікував у неділю заяву, в якій засудив арешт свого співавтора.

"Мехді Махмудян — не просто правозахисник і в'язень совісті; він свідок, слухач і рідкісна моральна особистість — присутність, чия відсутність одразу відчувається як у стінах в'язниці, так і за ними", — сказав Панахі.

Панахі також підписав заяву від 28 січня. У ній, зокрема, йдеться: "Масові та систематичні вбивства громадян, які сміливо вийшли на вулиці, щоб покласти край незаконному режиму, є організованим державним злочином проти людства".

Іран готовий повернутися до переговорів зі США, але заявив про "умови"30.01.26, 17:08 • 3897 переглядiв

Додамо

Фільм "Це був просто нещасний випадок" номінований на найкращий сценарій та найкращий міжнародний фільм на церемонії вручення премії "Оскар" 15 березня. Фільм, таємно знятий в Ірані, був номінований Францією на найкращий міжнародний фільм.

Панахі, один з найвідоміших міжнародних кінематографістів, знімав фільми, перебуваючи під ув'язненням, під домашнім арештом та під забороною на в'їзд. "Це був просто нещасний випадок", драма про помсту та володар Золотої пальмової гілки на минулорічному Каннському кінофестивалі, була натхненна останнім перебуванням Панахі у в'язниці. Саме там він зустрів Махмудяна. Панахі називав його "стовпом" для інших ув'язнених.

Сценарій до фільму "Це був просто нещасний випадок" написали Панахі, Махмудян, Надер Сайвер та Шадмер Растін.

Минулої осені Панахі знову засудили до року в'язниці та дворічної заборони на виїзд з Ірану після того, як його визнали винним у "пропагандистській діяльності проти системи". Панахі, який подорожував за кордоном з фільмом, заявив, що повернеться до Ірану, незважаючи на вирок.

Панахі неодноразово виступав проти репресій.

"Поки ми стоїмо тут, держава Іран розстрілює протестувальників, і на вулицях Ірану триває жорстока різанина", – сказав Панахі минулого місяця на церемонії вручення премій Національної ради з критики в Нью-Йорку. "Сьогодні справжня сцена відбувається не на екранах, а на вулицях Ірану. Ісламська Республіка влаштувала кровопролиття, щоб відтермінувати свій крах".

Антоніна Туманова

Новини Світу
Режисер
Фільм
Сутички
Алі Хаменеї
Ассошіейтед Прес
Тегеран
Нью-Йорк
Франція
Іран