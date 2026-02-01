Сценариста номінованого на "Оскар" фільму заарештували в Тегерані

Одного з номінованих на "Оскар" сценаристів іранської драми "Це був просто нещасний випадок" заарештували в Тегерані лише за кілька тижнів до церемонії вручення премії "Оскар", передає УНН із посиланням на AP.

Представники фільму в неділю повідомили, що Мехді Махмудяна заарештували в суботу. Подробиці щодо звинувачень проти Махмудяна не були доступні. Але його арешт стався лише через кілька днів після того, як Махмудян та 16 інших осіб підписали заяву, яка засуджує лідера Ісламської Республіки аятоллу Алі Хаменеї та жорстокі репресії режиму проти демонстрантів.

Також було заарештовано двох інших підписантів, Віду Раббані та Абдуллу Момені.

Джафар Панахі, режисер-лауреат премії "Це був просто нещасний випадок", опублікував у неділю заяву, в якій засудив арешт свого співавтора.

"Мехді Махмудян — не просто правозахисник і в'язень совісті; він свідок, слухач і рідкісна моральна особистість — присутність, чия відсутність одразу відчувається як у стінах в'язниці, так і за ними", — сказав Панахі.

Панахі також підписав заяву від 28 січня. У ній, зокрема, йдеться: "Масові та систематичні вбивства громадян, які сміливо вийшли на вулиці, щоб покласти край незаконному режиму, є організованим державним злочином проти людства".

Іран готовий повернутися до переговорів зі США, але заявив про "умови"

Додамо

Фільм "Це був просто нещасний випадок" номінований на найкращий сценарій та найкращий міжнародний фільм на церемонії вручення премії "Оскар" 15 березня. Фільм, таємно знятий в Ірані, був номінований Францією на найкращий міжнародний фільм.

Панахі, один з найвідоміших міжнародних кінематографістів, знімав фільми, перебуваючи під ув'язненням, під домашнім арештом та під забороною на в'їзд. "Це був просто нещасний випадок", драма про помсту та володар Золотої пальмової гілки на минулорічному Каннському кінофестивалі, була натхненна останнім перебуванням Панахі у в'язниці. Саме там він зустрів Махмудяна. Панахі називав його "стовпом" для інших ув'язнених.

Сценарій до фільму "Це був просто нещасний випадок" написали Панахі, Махмудян, Надер Сайвер та Шадмер Растін.

Минулої осені Панахі знову засудили до року в'язниці та дворічної заборони на виїзд з Ірану після того, як його визнали винним у "пропагандистській діяльності проти системи". Панахі, який подорожував за кордоном з фільмом, заявив, що повернеться до Ірану, незважаючи на вирок.

Панахі неодноразово виступав проти репресій.

"Поки ми стоїмо тут, держава Іран розстрілює протестувальників, і на вулицях Ірану триває жорстока різанина", – сказав Панахі минулого місяця на церемонії вручення премій Національної ради з критики в Нью-Йорку. "Сьогодні справжня сцена відбувається не на екранах, а на вулицях Ірану. Ісламська Республіка влаштувала кровопролиття, щоб відтермінувати свій крах".