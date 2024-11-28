Страны Северной Европы, Балтии и Польши заявили об усилении поддержки Украины

В шведском Хапсунде состоялся саммит глав правительств стран Балтии, Скандинавии и Польши. Участники встречи заявили о необходимости консолидации усилий для поддержки Украины и усиления давления на россию. Об этом сообщает правительство Швеции, передает УНН.

Главы правительств стран единогласно заявили о важности усиления военной помощи Украине. Они подчеркнули, что их страны являются лидерами по объемам военной поддержки на душу населения и намерены продолжать эту работу. В ближайшие месяцы планируется увеличить объемы помощи, в частности поддержку украинской оборонной промышленности и обеспечение поставок боеприпасов.

Мы усилим нашу поддержку Украины. Наши страны являются крупнейшими донорами военной помощи Украине на душу населения и наша поддержка не ослабеет. Украина должна быть в состоянии противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир. В ближайшие месяцы мы усилим нашу поддержку, в частности украинскую оборонную промышленность, и будем инвестировать в обеспечение большего количества боеприпасов для Украины. Мужество и стойкость Украины будут подкреплены сильной и постоянной поддержкой других стран, где военная помощь является неотъемлемой частью. Мы призываем других сделать то же самое. - говорится в совместном заявлении.

Участники саммита поддержали "План победы Украины", направленный на достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, а также на полную интеграцию Украины в европейские и евроатлантические структуры.

Напомним

Лидеры Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Украины подписали совместное заявление на саммите в Рейкьявике. Страны Северной Европы поддержали План победы и выделили более 20 млрд евро помощи.