Лідери Півночі Європи у спільній заяві саміту у Рейк’явіку підтримали План перемоги

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 7742 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 20782 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41535 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78053 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64320 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77555 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93059 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87224 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175771 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100996 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
47%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 23891 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 11095 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11766 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13295 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 20955 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 20787 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175771 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332284 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265752 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376364 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41538 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17372 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22545 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28315 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49156 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Лідери Півночі Європи у спільній заяві саміту у Рейк’явіку підтримали План перемоги

Київ • УНН

 • 19466 перегляди

Лідери Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції та України підписали спільну заяву на саміті у Рейк'явіку. Країни Північної Європи підтримали План перемоги та виділили понад 20 млрд євро допомоги.

Лідери Півночі Європи у спільній заяві саміту у Рейк’явіку підтримали План перемоги

У спільній заяві четвертого саміту Україна – Північна Європа, що відбувся сьогодні у Рейк’явіку, прем’єр-міністри Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції та Президент України вказали, що підтримують План перемоги. Текст спільної заяви оприлюднено на сайті Президента України, пише УНН.

Країни Північної Європи підтримують План перемоги України, представлений Президентом Зеленським. Ми працюватимемо над тим, щоб сприяти його реалізації. Ми також працюватимемо над зміцненням позиції України напередодні другого Саміту миру на шляху до справедливого й тривалого миру, заснованого на міжнародному праві, включно зі Статутом ООН, який поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України,

- йдеться у спільній заяві.

Деталі

Також у документі підкреслюється, що "майбутнє України – в НАТО". "Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО", - наголошується у заяві.

У документі також вказується, що на сьогодні країни Північної Європи надали Україні понад 20 мільярдів євро у вигляді військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Значні суми були виділені на задоволення нагальних потреб напередодні прийдешнього зимового періоду.

Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 500 млн євро 28.10.24, 21:30 • 23265 переглядiв

Лідери Півночі Європи також підкреслили, що двосторонні угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та кожною з країн Північної Європи слугують міцним підґрунтям для зміцнення взаємної безпеки.

Країни Північної Європи продовжуватимуть допомагати Україні шляхом надання військової, фінансової та гуманітарної підтримки в межах цих угод. Країни Північної Європи та Україна вітають Український договір, представлений на полях саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році, який надає рамку для підтримки України в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Країни Північної Європи підтримують Спільну декларацію лідерів країн "Великої сімки" про підтримку відновлення та реконструкції України,

- вказується у документі.

Також країни Північної Європи підкреслюють свою зацікавленість у подальшому розвитку співпраці з оборонною промисловістю України. "Наразі вже виділено 195 мільйонів євро на закупівлі в оборонній промисловості України", - вказується у документі.

Одним з джерел фінансування таких ініціатив, на думку лідерів північноєвропейських країн, можу бути надприбутки від знерухомлених російських активів.

Країни Північної Європи вітають угоду про використання надприбутків від знерухомлених активів Росії для надання кредиту у вигляді макрофінансової допомоги Україні та вважають, що активи росії мають залишатися знерухомленими доти, доки росія не припинить свою агресивну війну та не відшкодує Україні збитків, завданих війною,

- йдеться у спільній заяві.

Зеленський прибув до Ісландії: що обговорюватимуть на саміті з п'ятьма країнами28.10.24, 15:22 • 13824 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
NATO
Організація Об'єднаних Націй
Ісландія
Данія
Швеція
Норвегія
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00