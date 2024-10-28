Лідери Півночі Європи у спільній заяві саміту у Рейк’явіку підтримали План перемоги

У спільній заяві четвертого саміту Україна – Північна Європа, що відбувся сьогодні у Рейк’явіку, прем’єр-міністри Ісландії, Данії, Норвегії, Швеції та Президент України вказали, що підтримують План перемоги. Текст спільної заяви оприлюднено на сайті Президента України, пише УНН.

Країни Північної Європи підтримують План перемоги України, представлений Президентом Зеленським. Ми працюватимемо над тим, щоб сприяти його реалізації. Ми також працюватимемо над зміцненням позиції України напередодні другого Саміту миру на шляху до справедливого й тривалого миру, заснованого на міжнародному праві, включно зі Статутом ООН, який поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України,