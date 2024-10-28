Лидеры Севера Европы в совместном заявлении саммита в Рейкьявике поддержали План победы

ukenru
Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 52584 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 81961 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 99594 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 100760 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 100135 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 114189 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 103511 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 105891 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 160228 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 256630 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 101118 просмотра
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 59884 просмотра
рф осуществила 92 атаки на фронте: в Генштабе сообщили, где горячее всего

рф осуществила 92 атаки на фронте: в Генштабе сообщили, где горячее всего

14:59 • 16564 просмотра
В рекрутинговые центры уже поступило почти 23 тыс обращений - Минобороны

В рекрутинговые центры уже поступило почти 23 тыс обращений - Минобороны

15:02 • 23293 просмотра
Британия ввела санкции против российских агентств за попытки дестабилизировать ситуацию в Украине

Британия ввела санкции против российских агентств за попытки дестабилизировать ситуацию в Украине

15:02 • 21377 просмотра
публикации
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

11:44 • 114189 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 113242 просмотра
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 256630 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 251537 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 270092 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 59884 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 101118 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 102965 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 103532 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 106944 просмотра
Актуальное
Лидеры Севера Европы в совместном заявлении саммита в Рейкьявике поддержали План победы

Лидеры Севера Европы в совместном заявлении саммита в Рейкьявике поддержали План победы

Киев  •  УНН

21:29 • 3255 просмотра

Read in English

Лидеры Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Украины подписали совместное заявление на саммите в Рейкьявике. Страны Северной Европы поддержали План победы и выделили более 20 млрд евро помощи.

В совместном заявлении четвертого саммита Украина - Северная Европа, который состоялся сегодня в Рейкьявике, премьер-министры Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Президент Украины указали, что поддерживают План победы. Текст совместного заявления обнародован на сайте Президента Украины, пишет УНН.

Страны Северной Европы поддерживают План победы Украины, представленный Президентом Зеленским. Мы будем работать над тем, чтобы способствовать его реализации. Мы также будем работать над укреплением позиции Украины накануне второго Саммита мира на пути к справедливому и прочному миру, основанному на международном праве, включая Устав ООН, который уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины,

- говорится в совместном заявлении.

Детали

Также в документе подчеркивается, что "будущее Украины - в НАТО". "Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - отмечается в заявлении.

В документе также указывается, что на сегодня страны Северной Европы предоставили Украине более 20 миллиардов евро в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи. Значительные суммы были выделены на удовлетворение насущных потребностей в преддверии грядущего зимнего периода.

Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине на 500 млн евро28 октября 2024, 19:30 • 8229 просмотров

Лидеры Севера Европы также подчеркнули, что двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и каждой из стран Северной Европы служат прочной основой для укрепления взаимной безопасности.

Страны Северной Европы будут продолжать помогать Украине путем предоставления военной, финансовой и гуманитарной поддержки в рамках этих соглашений. Страны Северной Европы и Украина приветствуют Украинский договор, представленный на полях саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году, который предоставляет рамку для поддержки Украины в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Страны Северной Европы поддерживают Совместную декларацию лидеров стран "Большой семерки" о поддержке восстановления и реконструкции Украины,

- указывается в документе.

Также страны Северной Европы подчеркивают свою заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с оборонной промышленностью Украины. "Сейчас уже выделено 195 миллионов евро на закупки в оборонной промышленности Украины", - указывается в документе.

Одним из источников финансирования таких инициатив, по мнению лидеров североевропейских стран, могу быть сверхприбыли от обездвиженных российских активов.

Страны Северной Европы приветствуют соглашение об использовании сверхприбылей от обездвиженных активов россии для предоставления кредита в виде макрофинансовой помощи Украине и считают, что активы россии должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну и не возместит Украине ущерб, нанесенный войной,

- говорится в совместном заявлении.

Зеленский прибыл в Исландию: что будут обсуждать на саммите с пятью странами28 октября 2024, 13:22 • 11938 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
natoNATO
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
islandiiaИсландия
daniyaДания
shvetsiyaШвеция
norvegiyaНорвегия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина