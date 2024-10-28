Лидеры Севера Европы в совместном заявлении саммита в Рейкьявике поддержали План победы

В совместном заявлении четвертого саммита Украина - Северная Европа, который состоялся сегодня в Рейкьявике, премьер-министры Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Президент Украины указали, что поддерживают План победы. Текст совместного заявления обнародован на сайте Президента Украины, пишет УНН.

Страны Северной Европы поддерживают План победы Украины, представленный Президентом Зеленским. Мы будем работать над тем, чтобы способствовать его реализации. Мы также будем работать над укреплением позиции Украины накануне второго Саммита мира на пути к справедливому и прочному миру, основанному на международном праве, включая Устав ООН, который уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, - говорится в совместном заявлении.

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Также в документе подчеркивается, что "будущее Украины - в НАТО". "Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - отмечается в заявлении.

В документе также указывается, что на сегодня страны Северной Европы предоставили Украине более 20 миллиардов евро в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи. Значительные суммы были выделены на удовлетворение насущных потребностей в преддверии грядущего зимнего периода.

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Лидеры Севера Европы также подчеркнули, что двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и каждой из стран Северной Европы служат прочной основой для укрепления взаимной безопасности.

Страны Северной Европы будут продолжать помогать Украине путем предоставления военной, финансовой и гуманитарной поддержки в рамках этих соглашений. Страны Северной Европы и Украина приветствуют Украинский договор, представленный на полях саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году, который предоставляет рамку для поддержки Украины в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Страны Северной Европы поддерживают Совместную декларацию лидеров стран "Большой семерки" о поддержке восстановления и реконструкции Украины, - указывается в документе.

Также страны Северной Европы подчеркивают свою заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с оборонной промышленностью Украины. "Сейчас уже выделено 195 миллионов евро на закупки в оборонной промышленности Украины", - указывается в документе.

Одним из источников финансирования таких инициатив, по мнению лидеров североевропейских стран, могу быть сверхприбыли от обездвиженных российских активов.

Страны Северной Европы приветствуют соглашение об использовании сверхприбылей от обездвиженных активов россии для предоставления кредита в виде макрофинансовой помощи Украине и считают, что активы россии должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну и не возместит Украине ущерб, нанесенный войной, - говорится в совместном заявлении.

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