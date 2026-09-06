Стоимость ведения войны растёт, требуется больше ресурсов - Корецкий обсудил с партнёрами финансирование Украины
Киев • УНН
Украина обсудила с Германией, Великобританией и Францией состояние финансов и потребности на два года. Из-за усиления атак требуется больше ресурсов.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий вместе с министром финансов и министром экономики обсудил с представителями Германии, Великобритании и Франции состояние государственных финансов и потребности Украины на этот и следующий годы. Об этом Корецкий сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам премьера, украинская сторона проинформировала партнеров о последствиях российского террора против бизнеса и гражданской инфраструктуры.
Также во время встречи обсудили главные приоритеты и вызовы правительства накануне зимы в экономической и социальной сферах.
Отдельно украинская сторона подтвердила готовность продолжать евроинтеграционные реформы. Это необходимо для ускорения соответствующих решений и получения макрофинансовой помощи.
Безусловно, стоимость ведения войны растет. Враг существенно нарастил производство и запуски дронов и ракет. Украина должна реагировать соответствующим образом, и для этого нужно больше ресурсов
Корецкий сообщил, что Украина рассчитывает на совместные решения для обеспечения необходимого финансирования.
В то же время правительство имеет план действий для выполнения своей части работы, необходимой для получения предусмотренной на этот год международной помощи.
"У нас одинаковое видение следующих шагов. Главный вывод встречи — Украина и украинцы не одиноки перед лицом врага", — отметил премьер.
Финансирование обороны, энергетика и подготовка к зиме — Зеленский и Корецкий определили приоритеты на ближайшие недели31.08.26, 16:25 • 3020 просмотров