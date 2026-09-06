Вартість ведення війни зростає, потрібно більше ресурсів - Корецький обговорив із партнерами фінансування України
Київ • УНН
Україна обговорила з Німеччиною, Британією та Францією стан фінансів і потреби на два роки. Через посилення атак потрібно більше ресурсів.
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький разом із міністром фінансів та міністром економіки обговорив із представниками Німеччини, Великої Британії та Франції стан державних фінансів і потреби України на цей та наступний роки. Про це Корецький повідомив у Telegram, пише УНН.
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За словами прем’єра, українська сторона поінформувала партнерів про наслідки російського терору проти бізнесу та цивільної інфраструктури.
Також під час зустрічі обговорили головні пріоритети та виклики уряду напередодні зими в економічній і соціальній сферах.
Окремо українська сторона підтвердила готовність продовжувати євроінтеграційні реформи. Це необхідно для прискорення відповідних рішень та отримання макрофінансової допомоги.
Безумовно, вартість ведення війни зростає. Ворог суттєво наростив виробництво та запуск дронів і ракет. Україна має реагувати відповідно, і для цього потрібно більше ресурсів
Корецький повідомив, що Україна розраховує на спільні рішення для забезпечення необхідного фінансування.
Водночас уряд має план дій для виконання своєї частини роботи, необхідної для отримання передбаченої на цей рік міжнародної допомоги.
"У нас однакове бачення наступних кроків. Головний висновок зустрічі – Україна та українці не наодинці з ворогом", – зазначив прем’єр.
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