Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке

Определились претенденты на Трофей Копа 2025 года - ежегодная футбольная награда, названная в честь французского нападающего Раймона Копа, вручаемая с 2018 года лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. В список попали 10 игроков, среди которых действующий обладатель трофея Ламин Ямаль, обладатели Лиги чемпионов Дезире Дуэ и Жуан Невеш. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Ballon d’Or.

Детали

Айюб Буадди (17 лет)

Французский полузащитник французского "Лилля". В прошлом сезоне за клуб провел 44 матча, в которых отдал 2 результативные передачи. Вызывался в юношескую сборную Франции до 21 года.

Однако в прошлом сезоне ни одного клубного трофея не выиграл - "Лилль" занял 5 место в Лиге 1, однако в Лиге чемпионов смог пробиться в 1/8, где команда уступила дортмундской "Боруссии".

Фото: Айюб Буадди

Пау Кубарси (18 лет)

Испанский центральный защитник каталонской "Барселоны". В прошлом сезоне провел за "Барсу" 56 игр, где отдал 1 гол и 4 результативные передачи.

Вместе с "Барселоной" в прошлом сезоне выиграл золотые медали чемпионата Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Вместе со сборной Испании дошел до финала Лиги Наций, где его сборная уступила Португалии в серии послематчевых пенальти. Кроме того, в прошлом сезоне Лиги чемпионов, Кубарси стал самым молодым защитником в истории, который вышел в старте четвертьфинала ЛЧ.

Португалия обыграла по пенальти Испанию в финале Лиги наций

Фото: Пау Кубарси

Дезире Дуэ (20 лет)

Французский нападающий парижского "ПСЖ" в прошлом сезоне провел 67 матчей, забил 17 голов и отдал 17 голевых.

Вместе с "ПСЖ", Дуэ выиграл Лигу чемпионов, оформив в финале дубль, завоевал золото Лиги 1, Кубок Франции и Суперкубок Франции.

Также Дуэ в финале ЛЧ стал самым молодым футболистом в истории турнира, который забил гол и сделал результативную передачу в финале главного клубного евротурнира.

ПСЖ разгромил Интер с историческим счетом и впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов

Фото: Дезире Дуэ - с наградой лучшего игрока финала ЛЧ 2024/2025 рядом с легендой "Реала" и Бразилии Марсело

Дин Хейсен (20 лет)

Испанский центральный защитник мадридского "Реала", который перешел этим летом в "королевский клуб" из английского "Борнмута" за почти 60 млн евро.

В прошлом сезоне провел 50 матчей, забил 4 гола и отдал 4 передачи. На клубном уровне в прошлом сезоне не завоевал ни одного трофея, однако вместе с Испанией дошел до финала Лиги Наций, где, как уже отмечалось, уступил Португалии. В том поединке провел все 120 минут на поле.

Фото: Дин Хейсен во время подписания контракта с "Реалом"

Майлс Льюис-Скелли (18 лет)

Английский полузащитник лондонского "Арсенала" - провел 42 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в прошлом сезоне.

Вместе с "Арсеналом" сенсационно выбил "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов, однако в полуфинале "канониры" уступили будущему чемпиону "ПСЖ". Также вместе с "Арсеналом" завоевал серебро АПЛ сезона 2024/2025.

Стал самым молодым англичанином и самым молодым игроком АПЛ, сыгравшим в полуфинале Лиги чемпионов.

Фото: Майлс Льюис-Скелли

Жуан Невеш (20 лет)

Португальский полузащитник "ПСЖ". В прошлом сезоне провел 66 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 9 голевых.

Вместе с "ПСЖ", Невеш выиграл Лигу чемпионов, оформив в финале дубль, завоевал золото Лиги 1, Кубок Франции и Суперкубок Франции. Кроме того, завоевал трофей Лиги Наций с Португалией, отыграв в финале 45 минут.

Фото: Жуан Невеш

Ламин Ямаль (18 лет)

Еще один представитель каталонской "Барселоны", действующий обладатель трофея Копа. В прошлом сезоне Ямаль провел 62 матча, забил 21 гол и отдал 22 голевых.

Вместе с "каталонцами" завоевал золотые медали чемпионата Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании и дошел до финала Лиги Наций с Испанией. Лучший молодой игрок "Барселоны" сезона - по версии клуба.

Фото: Ламин Ямаль с Кубком Испании

Кенан Йылдыз (20 лет)

Турецкий нападающий итальянского "Ювентуса". В прошлом сезоне провел 61 матч, забил 13 голов и отдал 8 голевых, однако ни одного трофея не завоевал.

Фото: Кенан Йылдыз

Эстеван (18 лет)

Бразильский нападающий "Челси", в который перешел этим летом из "Палмейрас" за 34 млн евро. За "Палмейрас" провел 57 матчей, где забил 20 голов и отдал 10 голевых. Активно вызывается в сборную Бразилии под руководством Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии: будет готовить команду к ЧМ-2026

Фото: Эстеван в составе "Палмейрас"

Родригу Мора (18 лет)

Португальский полузащитник "Порту", за который провел 37 матчей, отличился 11 раз и отдал 5 результативных передач. Вместе со сборной Португалии завоевал трофей Лиги Наций, хотя в финале на поле так и не появился.

Фото: Родригу Мора в составе "Порту"