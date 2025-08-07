Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
12:15 • 21706 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 25938 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 55646 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 73263 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 61239 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 41074 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43754 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55650 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55659 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119616 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
39%
755мм
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 38333 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 37150 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 48632 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 8572 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 16866 просмотра
публикации
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 1082 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 16834 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 21681 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 25902 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 48597 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 48644 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 116936 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 127301 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 119477 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 131015 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Coca-Cola
Ракетная система С-300

Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

Объявлен список из 10 претендентов на Трофей Копа 2025 года, ежегодную футбольную награду для игроков до 21 года. Среди номинантов - действующий обладатель трофея Ламин Ямаль, а также победители Лиги чемпионов Дезире Дуэ и Жуан Невеш.

Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке

Определились претенденты на Трофей Копа 2025 года - ежегодная футбольная награда, названная в честь французского нападающего Раймона Копа, вручаемая с 2018 года лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. В список попали 10 игроков, среди которых действующий обладатель трофея Ламин Ямаль, обладатели Лиги чемпионов Дезире Дуэ и Жуан Невеш. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Ballon d’Or.

Детали

Айюб Буадди (17 лет)

Французский полузащитник французского "Лилля". В прошлом сезоне за клуб провел 44 матча, в которых отдал 2 результативные передачи. Вызывался в юношескую сборную Франции до 21 года.

Однако в прошлом сезоне ни одного клубного трофея не выиграл - "Лилль" занял 5 место в Лиге 1, однако в Лиге чемпионов смог пробиться в 1/8, где команда уступила дортмундской "Боруссии".

Фото: Айюб Буадди 

Пау Кубарси (18 лет)

Испанский центральный защитник каталонской "Барселоны". В прошлом сезоне провел за "Барсу" 56 игр, где отдал 1 гол и 4 результативные передачи. 

Вместе с "Барселоной" в прошлом сезоне выиграл золотые медали чемпионата Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Вместе со сборной Испании дошел до финала Лиги Наций, где его сборная уступила Португалии в серии послематчевых пенальти. Кроме того, в прошлом сезоне Лиги чемпионов, Кубарси стал самым молодым защитником в истории, который вышел в старте четвертьфинала ЛЧ. 

Португалия обыграла по пенальти Испанию в финале Лиги наций 09.06.2025, 09:32 • 3318 просмотров

Фото: Пау Кубарси

Дезире Дуэ (20 лет)

Французский нападающий парижского "ПСЖ" в прошлом сезоне провел 67 матчей, забил 17 голов и отдал 17 голевых. 

Вместе с "ПСЖ", Дуэ выиграл Лигу чемпионов, оформив в финале дубль, завоевал золото Лиги 1, Кубок Франции и Суперкубок Франции. 

Также Дуэ в финале ЛЧ стал самым молодым футболистом в истории турнира, который забил гол и сделал результативную передачу в финале главного клубного евротурнира.

ПСЖ разгромил Интер с историческим счетом и впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов01.06.2025, 00:33 • 3925 просмотров

Фото: Дезире Дуэ - с наградой лучшего игрока финала ЛЧ 2024/2025 рядом с легендой "Реала" и Бразилии Марсело

Дин Хейсен (20 лет)

Испанский центральный защитник мадридского "Реала", который перешел этим летом в "королевский клуб" из английского "Борнмута" за почти 60 млн евро.

В прошлом сезоне провел 50 матчей, забил 4 гола и отдал 4 передачи. На клубном уровне в прошлом сезоне не завоевал ни одного трофея, однако вместе с Испанией дошел до финала Лиги Наций, где, как уже отмечалось, уступил Португалии. В том поединке провел все 120 минут на поле. 

Фото: Дин Хейсен во время подписания контракта с "Реалом"

Майлс Льюис-Скелли (18 лет)

Английский полузащитник лондонского "Арсенала" - провел 42 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу в прошлом сезоне.

Вместе с "Арсеналом" сенсационно выбил "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов, однако в полуфинале "канониры" уступили будущему чемпиону "ПСЖ". Также вместе с "Арсеналом" завоевал серебро АПЛ сезона 2024/2025.

Стал самым молодым англичанином и самым молодым игроком АПЛ, сыгравшим в полуфинале Лиги чемпионов.

Фото: Майлс Льюис-Скелли

Жуан Невеш (20 лет)

Португальский полузащитник "ПСЖ". В прошлом сезоне провел 66 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 9 голевых.

Вместе с "ПСЖ", Невеш выиграл Лигу чемпионов, оформив в финале дубль, завоевал золото Лиги 1, Кубок Франции и Суперкубок Франции. Кроме того, завоевал трофей Лиги Наций с Португалией, отыграв в финале 45 минут.

Фото: Жуан Невеш

Ламин Ямаль (18 лет)

Еще один представитель каталонской "Барселоны", действующий обладатель трофея Копа. В прошлом сезоне Ямаль провел 62 матча, забил 21 гол и отдал 22 голевых.

Вместе с "каталонцами" завоевал золотые медали чемпионата Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании и дошел до финала Лиги Наций с Испанией. Лучший молодой игрок "Барселоны" сезона - по версии клуба.

Фото: Ламин Ямаль с Кубком Испании

Кенан Йылдыз (20 лет)

Турецкий нападающий итальянского "Ювентуса". В прошлом сезоне провел 61 матч, забил 13 голов и отдал 8 голевых, однако ни одного трофея не завоевал.

Фото: Кенан Йылдыз

Эстеван (18 лет)

Бразильский нападающий "Челси", в который перешел этим летом из "Палмейрас" за 34 млн евро. За "Палмейрас" провел 57 матчей, где забил 20 голов и отдал 10 голевых. Активно вызывается в сборную Бразилии под руководством Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии: будет готовить команду к ЧМ-202612.05.2025, 18:43 • 2675 просмотров

Фото: Эстеван в составе "Палмейрас"

Родригу Мора (18 лет)

Португальский полузащитник "Порту", за который провел 37 матчей, отличился 11 раз и отдал 5 результативных передач. Вместе со сборной Португалии завоевал трофей Лиги Наций, хотя в финале на поле так и не появился.

Фото: Родригу Мора в составе "Порту"

Павел Башинский

спортпубликации
Реал Мадрид
Бразилия
Англия
Франция
Испания
Португалия
Турция