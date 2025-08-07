Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку

Визначилися претенденти на Трофей Копа 2025 року - щорічна футбольна нагорода, названа на честь французького нападаючого Раймона Копа, що вручається з 2018 року кращому молодому футболісту, який не досяг 21 року. У список потрапили 10 гравців, серед яких чинний володар трофею Ламін Ямаль, володарі Ліги чемпіонів Дезіре Дуе та Жуан Невеш. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Ballon d’Or.

Деталі

Айюб Буадді (17 років)

Французький півзахисник французького "Лілля". У минулому сезоні за клуб провів 44 матчів, в яких віддав 2 результативні передачі. Викликався до юнацької збірної Франції до 21 року.

Проте, минулого сезону жодного клубного трофею не виграв - "Лілль" зайняв 5 місце в Лізі 1, однак у Лізі чемпіонів зміг пробитися до 1/8, де команда поступилася дортмундській "Боруссії".

Фото: Айюб Буадді

Пау Кубарсі (18 років)

Іспанський центральний захисник каталонської "Барселони". Минулого сезону провів за "барсу" 56 ігор, де віддав 1 гол та 4 результативні передачі.

Разом з "Барселоною" у минулому сезоні виграв золоті медалі чемпіонату Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії. Разом із збірною Іспанії дійшов до фіналу Ліги Націй, де його збірна поступилася Португалії у серії післяматчевих пенальті. Окрім того, у минулому сезоні Ліги чемпіонів, Кубарсі став наймолодшим захисником в історії, який вийшов у старті чвертьфіналу ЛЧ.

Португалія обіграла по пенальті Іспанію у фіналі Ліги націй

Фото: Пау Кубарсі

Дезіре Дуе (20 років)

Французький нападник паризького "ПСЖ" минулого сезону провів 67 матчів, забив 17 голів та віддав 17 гольових.

Разом із "ПСЖ", Дуе виграв Лігу чемпіонів, оформивши у фіналі дубль, здобув золото Ліги 1, Кубок Франції та Суперкубок Франції.

Також Дуе у фіналі ЛЧ став наймолодшим футболістом в історії турніру, який забив гол і зробив результативну передачу у фіналі головного клубного євротурніру.

ПСЖ розгромив Інтер з історичним рахунком та вперше в історії виграв Лігу Чемпіонів

Фото: Дезіре Дуе - з нагородою найкращого гравця фіналу ЛЧ 2024/2025 поруч із легендою "Реалу" та Бразилії Марселу

Дін Гейсен (20 років)

Іспанський центральний захисник мадридського "Реалу", який перейшов цього літа до "королівського клубу" із англійського "Борнмута" за майже 60 млн євро.

У минулому сезоні провів 50 матчів, забив 4 голи та віддав 4 передачі. На клубному рівні минулого сезону не здобув жодного трофею, проте разом з Іспанією дійшов до фіналу Ліги Націй, де, як вже зазначалося, поступився Португалії. У тому поєдинку провів всі 120 хвилин на полі.

Фото: Дін Гейсен під час підписання контракту з "Реалом"

Майлс Льюїс-Скеллі (18 років)

Англійський півзахисник лондонського "Арсеналу" - провів 42 матчів, забив 2 голи та віддав 1 гольову передачу минулого сезону.

Разом із "Арсеналом" сенсаційно вибив "Реал" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, однак у півфіналі "каноніри" поступилися майбутньому чемпіону "ПСЖ". Також разом із "Арсеналом" здобув срібло АПЛ сезону 2024/2025.

Став наймолодшим англійцем та наймолодшим гравцем АПЛ, який зіграв в півфіналі Ліги чемпіонів.

Фото: Майлс Льюїс-Скеллі

Жуан Невеш (20 років)

Португальський півзахисник "ПСЖ". У минулому сезоні провів 66 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 9 гольових.

Разом із "ПСЖ", Невес виграв Лігу чемпіонів, оформивши у фіналі дубль, здобув золото Ліги 1, Кубок Франції та Суперкубок Франції. Окрім того, здобув трофей Ліги Націй із Португалією, відігравши у фіналі 45 хвилин.

Фото: Жуан Невеш

Ламін Ямаль (18 років)

Ще один представник каталонської "Барселони", чинний володар трофею Копа. Минулого сезону Ямаль провів 62 матчі, забив 21 гол та віддав 22 гольових.

Разом із "каталонцями" здобув золоті медалі чемпіонату Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії та дійшов до фіналу Ліги Націй з Іспанією. Найкращий молодий гравець "Барселони" сезону - за версією клубу.

Фото: Ламін Ямаль з Кубком Іспанії

Кенан Їлдіз (20 років)

Турецький нападник італійського "Ювентуса". В минулому сезоні провів 61 матч, забив 13 голів та віддав 8 гольових, однак жодного трофею не здобув.

Фото: Кенан Їлдіз

Естеван (18 років)

Бразильський нападник "Челсі", до якого перейшов цього літа із "Палмейрас" за 34 млн євро. За "Палмейрас" провів 57 матчів, де забив 20 голів та віддав 10 гольових. Активно викликається у збірну Бразилії під керівництвом Карло Анчелотті.

Карло Анчелотті очолив збірну Бразилії: готуватиме команду до ЧС-2026

Фото: Естеван у складі "Палмейрас"

Родрігу Мора (18 років)

Португальський півзахисник "Порту", за який провів 37 матчів, відзначився 11 раз та віддава 5 результативних передач. Разом із збірною Португалії здобув трофей Ліги Націй, хоча у фіналі на полі так і не з’явився.

Фото: Родрігу Мора у складі "Порту"