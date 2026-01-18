США требуют от сирийской армии прекратить наступление на курдские территории

$43.180.08
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Жилье в рф резко подорожало: покупка квартиры становится недостижимой для большинства россиян17 января, 16:16 • 4286 просмотра
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света17 января, 16:25 • 9678 просмотра
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф17 января, 16:36 • 6488 просмотра
Трамп ввел пошлины на ряд европейских стран из-за их позиции по Гренландии17 января, 17:03 • 4894 просмотра
Сибига призвал МАГАТЭ и мир заставить россию отказаться от планов атаковать АЭС17 января, 17:44 • 4602 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 22634 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 54358 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 31020 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 62663 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 92722 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 20213 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 18064 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 16320 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15835 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 27400 просмотра
США требуют от сирийской армии прекратить наступление на курдские территории

Киев • УНН

 • 0 просмотра

США призвали Сирию остановить наступление на севере страны, где сирийские войска столкнулись с курдскими отрядами SDF. Конфликт обострился из-за стратегических позиций и нефтяных месторождений вдоль реки Евфрат.

США требуют от сирийской армии прекратить наступление на курдские территории

Соединенные Штаты официально призвали вооруженные силы Сирии остановить продвижение на севере страны. Конфликт обострился из-за стратегических позиций и нефтяных месторождений вдоль реки Евфрат, где сирийские войска столкнулись с курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF). Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно предварительному соглашению, силы "SDF" покинули город Дейр-Хафер и окрестные деревни в качестве жеста доброй воли. Однако сирийская армия продолжила наступление дальше на восток, пытаясь захватить город Табка и нефтяные месторождения, которые не входили в договоренности.

США нанесли массированные авиаудары по объектам "Исламского государства" в Сирии11.01.26, 00:29 • 4248 просмотров

Сирийские войска должны прекратить любые наступательные действия в районах между городом Алеппо и городом Табка

– заявил Брэд Купер, глава Центрального командования вооруженных сил США.

Текущая ситуация на фронте

Сирийская нефтяная компания уже объявила о взятии под контроль месторождений "Расафа" и "Суфьян". Тем временем курдские отряды отступили к Табке – стратегически важному пункту с гидроэлектростанцией. В "SDF" подчеркнули, что будут оказывать сопротивление, поскольку этот город является ключевым для их обороны.

Мы достаточно пожертвовали и потеряли – люди устали от этого

– отметил житель Дейр-Хафера Хусейн аль-Халаф, комментируя вход сирийских войск в арабские поселения региона.

Сейчас ситуация вокруг Табки остается критической, поскольку обе стороны подтягивают резервы к зоне столкновения. 

США пригрозили Сирии вернуть санкции из-за курдов - WSJ17.01.26, 12:14 • 9322 просмотра

Степан Гафтко

