США требуют от сирийской армии прекратить наступление на курдские территории
США призвали Сирию остановить наступление на севере страны, где сирийские войска столкнулись с курдскими отрядами SDF. Конфликт обострился из-за стратегических позиций и нефтяных месторождений вдоль реки Евфрат.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Согласно предварительному соглашению, силы "SDF" покинули город Дейр-Хафер и окрестные деревни в качестве жеста доброй воли. Однако сирийская армия продолжила наступление дальше на восток, пытаясь захватить город Табка и нефтяные месторождения, которые не входили в договоренности.
Сирийские войска должны прекратить любые наступательные действия в районах между городом Алеппо и городом Табка
Текущая ситуация на фронте
Сирийская нефтяная компания уже объявила о взятии под контроль месторождений "Расафа" и "Суфьян". Тем временем курдские отряды отступили к Табке – стратегически важному пункту с гидроэлектростанцией. В "SDF" подчеркнули, что будут оказывать сопротивление, поскольку этот город является ключевым для их обороны.
Мы достаточно пожертвовали и потеряли – люди устали от этого
Сейчас ситуация вокруг Табки остается критической, поскольку обе стороны подтягивают резервы к зоне столкновения.
