США вимагають від сирійської армії припинити наступ на курдські території
США закликали Сирію зупинити наступ на півночі країни, де сирійські війська зіткнулися з курдськими загонами SDF. Конфлікт загострився через стратегічні позиції та нафтові родовища вздовж річки Євфрат.
Сполучені Штати офіційно закликали збройні сили Сирії зупинити просування на півночі країни. Конфлікт загострився через стратегічні позиції та нафтові родовища вздовж річки Євфрат, де сирійські війська зіткнулися з курдськими загонами "Сирійських демократичних сил" (SDF). Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно з попередньою угодою, сили "SDF" залишили місто Дейр–хафер та навколишні села як жест доброї волі. Однак сирійська армія продовжила наступ далі на схід, намагаючись захопити місто Табка та нафтові родовища, які не входили до домовленостей.
Сирійські війська повинні припинити будь–які наступальні дії в районах між містом Алеппо та містом Табка
Поточна ситуація на фронті
Сирійська нафтова компанія вже оголосила про взяття під контроль родовищ "Расафа" та "Суф’ян". Тим часом курдські загони відступили до Табки – стратегічно важливого пункту з гідроелектростанцією. У "SDF" наголосили, що будуть чинити опір, оскільки це місто є ключовим для їхньої оборони.
Ми достатньо пожертвували та втратили – люди втомилися від цього
Наразі ситуація навколо Табки залишається критичною, оскільки обидві сторони підтягують резерви до зони зіткнення.
