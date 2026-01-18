$43.180.08
США вимагають від сирійської армії припинити наступ на курдські території

Київ • УНН

 • 30 перегляди

США закликали Сирію зупинити наступ на півночі країни, де сирійські війська зіткнулися з курдськими загонами SDF. Конфлікт загострився через стратегічні позиції та нафтові родовища вздовж річки Євфрат.

США вимагають від сирійської армії припинити наступ на курдські території

Сполучені Штати офіційно закликали збройні сили Сирії зупинити просування на півночі країни. Конфлікт загострився через стратегічні позиції та нафтові родовища вздовж річки Євфрат, де сирійські війська зіткнулися з курдськими загонами "Сирійських демократичних сил" (SDF). Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з попередньою угодою, сили "SDF" залишили місто Дейр–хафер та навколишні села як жест доброї волі. Однак сирійська армія продовжила наступ далі на схід, намагаючись захопити місто Табка та нафтові родовища, які не входили до домовленостей.

США завдали масових авіаударів по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії11.01.26, 00:29 • 4248 переглядiв

Сирійські війська повинні припинити будь–які наступальні дії в районах між містом Алеппо та містом Табка

– заявив Бред Купер, очільник Центрального командування збройних сил США.

Поточна ситуація на фронті

Сирійська нафтова компанія вже оголосила про взяття під контроль родовищ "Расафа" та "Суф’ян". Тим часом курдські загони відступили до Табки – стратегічно важливого пункту з гідроелектростанцією. У "SDF" наголосили, що будуть чинити опір, оскільки це місто є ключовим для їхньої оборони.

Ми достатньо пожертвували та втратили – люди втомилися від цього

– зазначив мешканець Дейр–Хафера Хусейн аль–Халаф, коментуючи вхід сирійських військ до арабських поселень регіону.

Наразі ситуація навколо Табки залишається критичною, оскільки обидві сторони підтягують резерви до зони зіткнення. 

США пригрозили Сирії повернути санкції через курдів - WSJ17.01.26, 12:14 • 9328 переглядiв

Степан Гафтко

