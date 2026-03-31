США могут пересмотреть роль НАТО после отказа союзников поддержать операцию против Ирана

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может пересмотреть подход к НАТО после того, как отдельные союзники отказали в доступе к военным базам во время операции против Ирана. Об этом он сказал в интервью "Аль-Джазире", пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Рубио раскритиковал партнеров по Альянсу за ограничение доступа к инфраструктуре, необходимой для проведения операций. По его словам, такая позиция ставит под сомнение эффективность сотрудничества в рамках НАТО.

Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения этой операции. Если НАТО просто защищает Европу, если на них нападут, но они лишают нас права базироваться, когда нам это нужно, это не очень хорошая договоренность. В ней трудно поддерживать связь – заявил Рубио.

По его словам, союзники в основном отказались поддержать инициативу США по открытию Ормузского пролива, который был фактически заблокирован Ираном после эскалации конфликта. Рубио подчеркнул, что США и партнеры все равно обеспечат его разблокировку.

Она будет открытой (пролив - ред.), потому что Иран соглашается соблюдать международное право и не блокировать коммерческий водный путь, или коалиция стран со всего мира – и региона – с участием Соединенных Штатов обеспечит ее открытие – отметил Рубио.

Какие страны отказали США

Наибольшую критику со стороны Вашингтона получила Испания, которая закрыла свое воздушное пространство для американских рейсов, связанных с операциями против Ирана, а также ограничила использование своих военных баз.

Кроме того, сначала Великобритания отказала США в доступе к своим базам для ударов по Ирану, однако позже согласилась разрешить их использование для "ограниченных оборонительных действий".

Ранее президент США Дональд Трамп резко критиковал союзников по НАТО, называя их "трусами", а сам Альянс – "бумажным тигром". Он также пригрозил экономическими мерами против Испании и поставил под сомнение роль НАТО, призывая союзников увеличить расходы на оборону.

