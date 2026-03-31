30 березня, 17:17 • 10872 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 32153 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 23628 перегляди
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 25939 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 29773 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 31576 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 25207 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 11956 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 26477 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 39978 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
США можуть переглянути роль НАТО після відмови союзників підтримати операцію проти Ірану

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Марко Рубіо заявив про можливий перегляд відносин з НАТО після блокування Іспанією та Британією доступу до баз. США планують розблокувати протоку.

США можуть переглянути роль НАТО після відмови союзників підтримати операцію проти Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може переглянути підхід до НАТО після того, як окремі союзники відмовили у доступі до військових баз під час операції проти Ірану. Про це він сказав в інтерв’ю "Аль-Джазірі", пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Рубіо розкритикував партнерів по Альянсу за обмеження доступу до інфраструктури, необхідної для проведення операцій. За його словами, така позиція ставить під сумнів ефективність співпраці в межах НАТО.

Президенту та нашій країні доведеться переглянути все це після завершення цієї операції. Якщо НАТО просто захищає Європу, якщо на них нападуть, але вони позбавляють нас права базуватися, коли нам це потрібно, це не дуже хороша домовленість. У ній важко підтримувати зв’язок

– заявив Рубіо.

Країни G7 допоможуть розблокувати Ормузьку протоку, але є умова28.03.26, 00:32 • 14758 переглядiв

За його словами, союзники здебільшого відмовилися підтримати ініціативу США щодо відкриття Ормузької протоки, яка була фактично заблокована Іраном після ескалації конфлікту. Рубіо наголосив, що США та партнери все одно забезпечать її розблокування.

Вона буде відкритою (протока - ред.), тому що Іран погоджується дотримуватися міжнародного права та не блокувати комерційний водний шлях, або коаліція країн з усього світу – і регіону – за участю Сполучених Штатів забезпечить її відкриття

– зазначив Рубіо.

Які країни відмовили США

Найбільшу критику з боку Вашингтона отримала Іспанія, яка закрила свій повітряний простір для американських рейсів, пов’язаних з операціями проти Ірану, а також обмежила використання своїх військових баз.

НАТО збило іранську балістичну ракету, що увійшла в повітряний простір Туреччини30.03.26, 19:19 • 3286 переглядiв

Крім того, спочатку Велика Британія відмовила США у доступі до своїх баз для ударів по Ірану, однак пізніше погодилася дозволити їх використання для "обмежених оборонних дій".

Раніше президент США Дональд Трамп різко критикував союзників по НАТО, називаючи їх "боягузами", а сам Альянс – "паперовим тигром". Він також пригрозив економічними заходами проти Іспанії та поставив під сумнів роль НАТО, закликаючи союзників збільшити витрати на оборону.

Трамп готує для НАТО модель "плати, щоб грати", зачепить статтю 5 - Telegraph28.03.26, 10:14 • 5218 переглядiв

