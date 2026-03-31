США можуть переглянути роль НАТО після відмови союзників підтримати операцію проти Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може переглянути підхід до НАТО після того, як окремі союзники відмовили у доступі до військових баз під час операції проти Ірану. Про це він сказав в інтерв’ю "Аль-Джазірі", пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Рубіо розкритикував партнерів по Альянсу за обмеження доступу до інфраструктури, необхідної для проведення операцій. За його словами, така позиція ставить під сумнів ефективність співпраці в межах НАТО.

Президенту та нашій країні доведеться переглянути все це після завершення цієї операції. Якщо НАТО просто захищає Європу, якщо на них нападуть, але вони позбавляють нас права базуватися, коли нам це потрібно, це не дуже хороша домовленість. У ній важко підтримувати зв’язок – заявив Рубіо.

За його словами, союзники здебільшого відмовилися підтримати ініціативу США щодо відкриття Ормузької протоки, яка була фактично заблокована Іраном після ескалації конфлікту. Рубіо наголосив, що США та партнери все одно забезпечать її розблокування.

Вона буде відкритою (протока - ред.), тому що Іран погоджується дотримуватися міжнародного права та не блокувати комерційний водний шлях, або коаліція країн з усього світу – і регіону – за участю Сполучених Штатів забезпечить її відкриття – зазначив Рубіо.

Які країни відмовили США

Найбільшу критику з боку Вашингтона отримала Іспанія, яка закрила свій повітряний простір для американських рейсів, пов’язаних з операціями проти Ірану, а також обмежила використання своїх військових баз.

Крім того, спочатку Велика Британія відмовила США у доступі до своїх баз для ударів по Ірану, однак пізніше погодилася дозволити їх використання для "обмежених оборонних дій".

Раніше президент США Дональд Трамп різко критикував союзників по НАТО, називаючи їх "боягузами", а сам Альянс – "паперовим тигром". Він також пригрозив економічними заходами проти Іспанії та поставив під сумнів роль НАТО, закликаючи союзників збільшити витрати на оборону.

