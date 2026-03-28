08:59 • 1758 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 5350 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
07:00 • 12783 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
07:00 • 18836 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 23125 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 50208 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 70340 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 41892 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 67043 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 32726 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Головна
Трамп готує для НАТО модель "плати, щоб грати", зачепить статтю 5 - Telegraph

Київ • УНН

 • 1552 перегляди

Дональд Трамп розглядає модель плати щоб грати для реорганізації НАТО. Країни з витратами менше 5 відсотків втратять право голосу в Альянсі.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість реорганізації НАТО, зокрема з метою покарання членів Альянсу, які не виконують його вимоги щодо фінансування. Згідно з пропозиціями, які розглядає Трамп, союзники по НАТО, які не виділяють 5% на оборону, можуть бути усунуті від ухвалення рішень щодо розширення Альянсу, спільних місій та застосування статті 5 про взаємну оборону. Про це пише The Telegraph, передає УНН.

Деталі

"Дональд Трамп розглядає можливість реорганізації НАТО з метою покарання членів Альянсу, які не виконують його вимоги щодо фінансування. Президент США вивчає модель "плати, щоб грати" (pay to play), яка може позбавити союзників права брати участь в ухваленні рішень, зокрема у разі вступу Альянсу у війну", - пише видання.

Зазначається, що це одна з кількох ідей, які Трамп зараз зважує після того, як союзники відхилили його вимогу надіслати військові кораблі для розблокування Ормузької протоки.

"Наше розчарування європейцями є цілком реальним. Жодна країна, яка не виділяє 5%, не повинна мати права голосу щодо майбутніх витрат у НАТО", - сказало джерело в адміністрації Трампа.

Згідно з пропозиціями, які розглядає Дональд Трамп, союзники по НАТО, які не досягають нового цільового показника, можуть бути усунуті від ухвалення рішень "щодо розширення Альянсу, спільних місій та застосування статті 5 про взаємну оборону".

"Не можна дозволяти голосувати за виділення коштів у майбутньому, якщо ти не платиш. Нам потрібно розпочати дискусію про те, що є загрозою і чим займається Альянс. Ми маємо дати зрозуміти, що те, що зробили Іспанія та Велика Британія, є неприйнятним", - додало джерело.

Троє представників НАТО повідомили виданню, що американські посланці офіційно не виносили ці плани на розгляд у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі, однак одне джерело визнало, що американські чиновники наполягали на моделі "плати, щоб грати" на кількох дискусійних форумах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що відмова НАТО співпрацювати з американськими військовими операціями в Ірані стала "випробуванням" для альянсу безпеки, і що він "запам’ятає" їхню реакцію, посиливши свою критику блоку.

