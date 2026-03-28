Трамп готовит для НАТО модель "плати, чтобы играть", затронет статью 5 - Telegraph

Киев • УНН

 • 1692 просмотра

Дональд Трамп рассматривает модель "плати, чтобы играть" для реорганизации НАТО. Страны с расходами менее 5 процентов потеряют право голоса в Альянсе.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность реорганизации НАТО, в частности с целью наказания членов Альянса, которые не выполняют его требования по финансированию. Согласно предложениям, которые рассматривает Трамп, союзники по НАТО, которые не выделяют 5% на оборону, могут быть отстранены от принятия решений по расширению Альянса, совместным миссиям и применению статьи 5 о взаимной обороне. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

"Дональд Трамп рассматривает возможность реорганизации НАТО с целью наказания членов Альянса, которые не выполняют его требования по финансированию. Президент США изучает модель "плати, чтобы играть" (pay to play), которая может лишить союзников права участвовать в принятии решений, в частности в случае вступления Альянса в войну", - пишет издание.

Отмечается, что это одна из нескольких идей, которые Трамп сейчас взвешивает после того, как союзники отклонили его требование направить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива.

"Наше разочарование европейцами вполне реально. Ни одна страна, которая не выделяет 5%, не должна иметь права голоса относительно будущих расходов в НАТО", - сказал источник в администрации Трампа.

Согласно предложениям, которые рассматривает Дональд Трамп, союзники по НАТО, которые не достигают нового целевого показателя, могут быть отстранены от принятия решений "по расширению Альянса, совместным миссиям и применению статьи 5 о взаимной обороне".

"Нельзя позволять голосовать за выделение средств в будущем, если ты не платишь. Нам нужно начать дискуссию о том, что является угрозой и чем занимается Альянс. Мы должны дать понять, что то, что сделали Испания и Великобритания, неприемлемо", - добавил источник.

Трое представителей НАТО сообщили изданию, что американские посланники официально не выносили эти планы на рассмотрение в штаб-квартире альянса в Брюсселе, однако один источник признал, что американские чиновники настаивали на модели "плати, чтобы играть" на нескольких дискуссионных форумах.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ НАТО сотрудничать с американскими военными операциями в Иране стал "испытанием" для альянса безопасности, и что он "запомнит" их реакцию, усилив свою критику блока.

Павел Башинский

