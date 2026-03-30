НАТО збило іранську балістичну ракету, що увійшла в повітряний простір Туреччини

Балістичну ракету, запущену з Ірану та яка увійшла в повітряний простір Туреччини, було знищено силами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО в Східному Середземномор’ї. Про це повідомляє уряд Туреччини, передає УНН.

Зазначається, що ракету перехопили сили НАТО, розгорнуті в регіоні, ще до того, як вона могла становити загрозу території країни.

У турецькому уряді підкреслили, що всі потенційні загрози для повітряного простору та території держави відстежуються та нейтралізуються без зволікань.

Проти будь-яких загроз, спрямованих на нашу територію та повітряний простір, необхідні заходи вживаються рішуче та без вагань - йдеться у заяві.

Також у Туреччині наголосили, що продовжують уважно стежити за ситуацією в регіоні з урахуванням пріоритетів національної безпеки.

Трамп погрожує "повністю" знищити енергетичні ресурси Ірану, якщо угода не буде досягнута