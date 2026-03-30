НАТО збило іранську балістичну ракету, що увійшла в повітряний простір Туреччини
Київ • УНН
Сили ППО НАТО перехопили іранську ракету над Східним Середземномор’ям. Уряд Туреччини підтвердив нейтралізацію загрози до моменту завдання шкоди країні.
Балістичну ракету, запущену з Ірану та яка увійшла в повітряний простір Туреччини, було знищено силами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО в Східному Середземномор’ї. Про це повідомляє уряд Туреччини, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що ракету перехопили сили НАТО, розгорнуті в регіоні, ще до того, як вона могла становити загрозу території країни.
У турецькому уряді підкреслили, що всі потенційні загрози для повітряного простору та території держави відстежуються та нейтралізуються без зволікань.
Проти будь-яких загроз, спрямованих на нашу територію та повітряний простір, необхідні заходи вживаються рішуче та без вагань
Також у Туреччині наголосили, що продовжують уважно стежити за ситуацією в регіоні з урахуванням пріоритетів національної безпеки.
