НАТО сбило иранскую баллистическую ракету, вошедшую в воздушное пространство Турции
Киев • УНН
Силы ПВО НАТО перехватили иранскую ракету над Восточным Средиземноморьем. Правительство Турции подтвердило нейтрализацию угрозы до момента нанесения ущерба стране.
Баллистическая ракета, запущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была уничтожена силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает правительство Турции, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ракета была перехвачена силами НАТО, развернутыми в регионе, еще до того, как она могла представлять угрозу территории страны.
В турецком правительстве подчеркнули, что все потенциальные угрозы для воздушного пространства и территории государства отслеживаются и нейтрализуются без промедлений.
Против любых угроз, направленных на нашу территорию и воздушное пространство, необходимые меры принимаются решительно и без колебаний
Также в Турции подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе с учетом приоритетов национальной безопасности.
