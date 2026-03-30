НАТО сбило иранскую баллистическую ракету, вошедшую в воздушное пространство Турции

Баллистическая ракета, запущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была уничтожена силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает правительство Турции, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ракета была перехвачена силами НАТО, развернутыми в регионе, еще до того, как она могла представлять угрозу территории страны.

В турецком правительстве подчеркнули, что все потенциальные угрозы для воздушного пространства и территории государства отслеживаются и нейтрализуются без промедлений.

Против любых угроз, направленных на нашу территорию и воздушное пространство, необходимые меры принимаются решительно и без колебаний - говорится в заявлении.

Также в Турции подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе с учетом приоритетов национальной безопасности.

