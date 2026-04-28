27 апреля, 18:35
Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается
27 апреля, 15:38
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
27 апреля, 14:32
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
27 апреля, 06:40
Непогода в Украине унесла жизни 3 человек, 7 пострадали, часть 19 областей без электричестваPhoto
27 апреля, 05:20
Глобальные военные расходы выросли на 2,9%, несмотря на сокращение со стороны США из-за замораживания помощи Украине
26 апреля, 14:53
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
26 апреля, 14:37
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
26 апреля, 10:10
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
26 апреля, 07:46
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа Photo
26 апреля, 04:15
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
США и Иран поспорили в ООН из-за ядерной программы Тегерана

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

США осудили избрание Ирана вице-президентом ядерной конференции ООН. Тегеран назвал обвинения безосновательными и обвинил Вашингтон в давлении.

США и Иран поспорили в ООН из-за ядерной программы Тегерана

Соединенные Штаты и Иран обменялись резкими заявлениями на фоне начала обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Конфликт разгорелся вокруг избрания Ирана одним из 34 вице-президентов конференции, в которой принимают участие 191 страна-участница договора.

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Кристофер Йоу заявил, что Иран демонстрирует "пренебрежение" к своим обязательствам по договору.

Вместо того чтобы использовать эту обзорную конференцию для защиты целостности ДНЯО и привлечения Ирана к ответственности, мы вместо этого выбираем Иран вице-президентом. Это чрезвычайно позорно и порочит авторитет этой конференции

– сказал он.

США поддержали Австралия и ОАЭ, а также Великобритания, Франция и Германия выразили обеспокоенность.

Позиция Ирана

Посол Ирана Реза Наджафи отверг обвинения, назвав их "безосновательными и политически мотивированными". Он заявил, что США являются единственной страной, применявшей ядерное оружие, и обвинил Вашингтон в расширении ядерного арсенала и поддержке Израиля.

Наджафи также назвал удары США и Израиля по иранским ядерным объектам "грубым нарушением международного права и прямым нападением на целостность глобального режима нераспространения".

Контекст и напряженность

Напряженность усилилась на фоне войны и споров относительно ядерной программы Ирана. США заявляют, что не допустят создания Тегераном ядерного оружия, тогда как Иран настаивает на мирном характере своей программы.

Иран также предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады и прекращение боевых действий, одновременно отложив переговоры по ядерной программе.

Конференция продлится месяц, и ожидается, что противостояние между сторонами продолжится.

