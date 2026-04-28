США и Иран поспорили в ООН из-за ядерной программы Тегерана

Соединенные Штаты и Иран обменялись резкими заявлениями на фоне начала обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Конфликт разгорелся вокруг избрания Ирана одним из 34 вице-президентов конференции, в которой принимают участие 191 страна-участница договора.

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Кристофер Йоу заявил, что Иран демонстрирует "пренебрежение" к своим обязательствам по договору.

Вместо того чтобы использовать эту обзорную конференцию для защиты целостности ДНЯО и привлечения Ирана к ответственности, мы вместо этого выбираем Иран вице-президентом. Это чрезвычайно позорно и порочит авторитет этой конференции – сказал он.

США поддержали Австралия и ОАЭ, а также Великобритания, Франция и Германия выразили обеспокоенность.

Позиция Ирана

Посол Ирана Реза Наджафи отверг обвинения, назвав их "безосновательными и политически мотивированными". Он заявил, что США являются единственной страной, применявшей ядерное оружие, и обвинил Вашингтон в расширении ядерного арсенала и поддержке Израиля.

Наджафи также назвал удары США и Израиля по иранским ядерным объектам "грубым нарушением международного права и прямым нападением на целостность глобального режима нераспространения".

Контекст и напряженность

Напряженность усилилась на фоне войны и споров относительно ядерной программы Ирана. США заявляют, что не допустят создания Тегераном ядерного оружия, тогда как Иран настаивает на мирном характере своей программы.

Иран также предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады и прекращение боевых действий, одновременно отложив переговоры по ядерной программе.

Конференция продлится месяц, и ожидается, что противостояние между сторонами продолжится.

