Иран все еще хочет сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для США — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не будут мириться с тем, чтобы Иран решал, какие суда могут проходить через пролив, или допускал взимание иранских пошлин. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

США не могут терпеть, как Иран продолжает решать, какие суда могут проходить через пролив, или позволять любые иранские сборы. Если под открытием проливов они имеют в виду: "Да, проливы открыты, если вы координируете действия с Ираном, получите наше разрешение, иначе мы вас взорвем, а вы нам заплатите" — это не открытие проливов. Они не могут нормализовать, и мы не можем терпеть их попытки нормализовать систему, в которой иранцы решают, кто может пользоваться международным водным путем и сколько вы должны платить им за его использование — сказал Рубио.

Как отмечает издание, эти комментарии появились после того, как СМИ сообщили, что Иран предоставил США новое предложение по повторному открытию Ормузского пролива и прекращению войны, заключив соглашение, которое отложит более сложные переговоры по ядерной программе страны. Трамп и другие американские официальные лица заявили, что ядерные амбиции Ирана были главной причиной начала войны США и Израиля против Тегерана.

Ормузский пролив, через который обычно транспортируется пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, фактически закрыт после нападения США и Израиля на Тегеран в конце февраля. Хотя иранские угрозы изначально закрыли пролив, США сейчас также вводят морскую блокаду, чтобы предотвратить проход судов, связанных с Ираном, через Ормузский пролив.

Хотя перемирие в основном соблюдалось с начала апреля, закрытие пролива привело к резкому росту мировых цен на энергоносители. Водный путь, который до войны функционировал нормально, стал одним из главных камней преткновения в переговорах между США и Ираном, проходящих при посредничестве Пакистана, а предыдущий раунд переговоров в Исламабаде завершился без какого-либо соглашения.

Напомним

США заявили о начале операции по поиску и обезвреживанию мин в Ормузском проливе, чтобы восстановить безопасное судоходство через ключевой нефтяной маршрут.