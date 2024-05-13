Средняя температура в апреле этого года побила предыдущий рекорд 2016 года

Средняя температура воздуха в апреле 2024 года составила 15,03°C, что на 0,14°C выше предыдущего максимума, установленного в апреле 2016 года. Об этом со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию и данные Европейской службы по изменению климата программы "Коперник" сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Детали

Сообщается, что средняя температура воздуха в апреле 2024 года составила 15,03°C, что на 0,67°C выше среднего значения за апрель 1991-2020 годов и на 0,14°C выше предыдущего максимума, установленного в апреле 2016 года.

Температура поверхности моря была рекордно высокой в течение последних 13 месяцев.

Месяц был на 1,58°C теплее, чем оценка среднего апрельского показателя за 1850-1900 годы - этот период ученые называют "доиндустриальным". Специалисты объясняют, что ежемесячные превышения температуры на 1,5°C не означают, что цель, заложенная в Парижском соглашении по климату, невыполнима. В документе говорится о долгосрочном повышении температуры в течение десятилетий.

Напомним

Апрель 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений - метеорологи фиксируют рекордные глобальные температуры одиннадцатый месяц подряд.

Рекордные температуры сопровождались сильной жарой во многих частях Азии, засухой на юге Африки и экстремальными осадками на Аравийском полуострове. Постоянные ливни в Восточной Африке и на юге Бразилии усилились в первую неделю мая, что привело к разрушительным и смертоносным наводнениям.

На территории Европы в апреле наблюдались большие перепады температур. Температура была выше средней на севере и северо-востоке Северной Америки, в Гренландии, на востоке Азии, на северо-западе Ближнего Востока, в некоторых частях Южной Америки и на большей части Африки.

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