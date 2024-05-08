Найспекотніший квітень в історії продовжив 11-місячну смугу рекордних температур

Світ щойно пережив найспекотніший квітень за всю історію спостережень, продовживши 11-місячну серію, протягом якої кожен місяць встановлював температурний рекорд. Про це пише Reuters з посиланням на службу моніторингу зміни клімату Європейського Союзу, передає УНН.

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Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, вважався найспекотнішим на планеті за всю історію спостережень порівняно з відповідним місяцем попередніх років, повідомляє Служба зміни клімату Copernicus (C3S) у щомісячному бюлетені.

Включно з квітнем середня температура у світі була найвищою за останні 12 місяців – на 1,61 градуси Цельсія вище середньої температури доіндустріального періоду 1850-1900 років.

Деякі екстремальні явища, включаючи місяці рекордних температур морської поверхні, спонукали вчених дослідити, чи діяльність людини зараз спричинила переломний момент у кліматичній системі.

"Я думаю, що багато вчених задавалися питанням, чи можуть відбутися зміни в кліматичній системі", — сказав Жюльєн Ніколя, старший науковий співробітник C3S з питань клімату.

Викиди парникових газів від спалювання викопного палива є основною причиною зміни клімату. Останніми місяцями природне явище Ель-Ніньо, яке нагріває поверхневі води в східній частині Тихого океану, також підвищило температуру.

Вчені вже підтвердили, що зміна клімату спричинила певні екстремальні погодні умови в квітні, зокрема хвилю спеки, відкриває нову вкладку в Сахелі, яка потенційно може призвести до тисяч смертей.

Хейлі Фаулер, кліматолог з Університету Ньюкасла, сказала, що дані показують, що світ небезпечно близький до порушення цілі Паризької угоди 2015 року щодо обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градусів за Цельсієм.

"У який момент ми оголосимо, що програли битву за утримання температури нижче 1,5? Моя особиста думка полягає в тому, що ми вже програли цю битву, і нам справді потрібно дуже серйозно подумати про те, щоб утримувати температуру нижче 2C і якнайшвидше скорочувати наші викиди. ми можемо", - сказала вона.

На кліматичному саміті ООН у 2015 році країни погодили ціль 1,5C. Це рівень, який, на думку вчених, дозволить уникнути найзгубніших наслідків потепління, таких як фатальна спека, повені та незворотна втрата екосистем.

Технічно цільовий показник 1,5C ще не досягнутий, оскільки він відноситься до середньої глобальної температури за десятиліття. Але деякі вчені заявили, що ціль вже не може бути реально досягнута, і закликали уряди скорочувати викиди CO2 швидше, щоб обмежити перевищення цілі.

Набір даних C3S сягає 1940 року, і вчені перевірили його з іншими даними, щоб підтвердити, що минулий місяць був найспекотнішим квітнем з доіндустріального періоду.