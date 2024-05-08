Самый жаркий апрель в истории продолжил 11-месячную полосу рекордных температур

Мир только что пережил самый жаркий апрель за всю историю наблюдений, продолжив 11-месячную серию, в течение которой каждый месяц устанавливал температурный рекорд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на службу мониторинга изменения климата Европейского Союза, передает УНН.

Детали

Каждый месяц, начиная с июня 2023 года, считался самым жарким на планете за всю историю наблюдений по сравнению с соответствующим месяцем предыдущих лет, сообщает Служба изменения климата Copernicus (C3S) в ежемесячном бюллетене.

Включая апрель средняя температура в мире была самой высокой за последние 12 месяцев - на 1,61 градуса Цельсия выше средней температуры доиндустриального периода 1850-1900 годов.

Некоторые экстремальные явления, включая месяцы рекордных температур морской поверхности, побудили ученых исследовать, вызвала ли деятельность человека сейчас переломный момент в климатической системе.

"Я думаю, что многие ученые задавались вопросом, могут ли произойти изменения в климатической системе", - сказал Жюльен Николя, старший научный сотрудник C3S по вопросам климата.

Выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива являются основной причиной изменения климата. В последние месяцы природное явление Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана, также повысило температуру.

Ученые уже подтвердили, что изменение климата вызвало определенные экстремальные погодные условия в апреле, в частности волну жары, открывает новую вкладку в Сахеле, которая потенциально может привести к тысячам смертей.

Хейли Фаулер, климатолог из Университета Ньюкасла, сказала, что данные показывают, что мир опасно близок к нарушению цели Парижского соглашения 2015 года по ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градусов по Цельсию.

"В какой момент мы объявим, что проиграли битву за удержание температуры ниже 1,5? Мое личное мнение заключается в том, что мы уже проиграли эту битву, и нам действительно нужно очень серьезно подумать о том, чтобы удерживать температуру ниже 2C и как можно быстрее сокращать наши выбросы, мы можем", - сказала она.

На климатическом саммите ООН в 2015 году страны согласовали цель 1,5C. Это уровень, который, по мнению ученых, позволит избежать пагубных последствий потепления, таких как фатальная жара, наводнения и необратимая потеря экосистем.

Технически целевой показатель 1,5C еще не достигнут, поскольку он относится к средней глобальной температуре за десятилетие. Но некоторые ученые заявили, что цель уже не может быть реально достигнута, и призвали правительства сокращать выбросы CO2 быстрее, чтобы ограничить превышение цели.

Набор данных C3S достигает 1940 года, и ученые проверили его с другими данными, чтобы подтвердить, что прошлый месяц был самым жарким апрелем с доиндустриального периода.