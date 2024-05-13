Середня температура у квітні цього року побила попередній рекорд 2016 року
Київ • УНН
Квітень 2024 року став найтеплішим квітнем за всю історію спостережень у світі: температура була на 0,67°C вищою за середній показник 1991-2020 років і на 0,14°C вищою за попередній рекорд, встановлений у 2016 році. Водночас, це супроводжувалося екстремальними погодними явищами в усьому світі.
Середня температура повітря у квітні 2024 року склала 15,03°C, що на 0,14°C вище попереднього максимуму, встановленого у квітні 2016 року. Про це з посиланням на Всесвітню метеорологічну організацію та дані Європейської служби зі зміни клімату програми "Коперник" повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передає УНН.
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Повідомляється, що середня температура повітря у квітні 2024 року склала 15,03°C, що на 0,67°C вище за середнє значення за квітень 1991-2020 років і на 0,14°C вище попереднього максимуму, встановленого у квітні 2016 року.
Температура поверхні моря була рекордно високою протягом останніх 13 місяців.
Місяць був на 1,58°C теплішим, ніж оцінка середнього квітневого показника за 1850-1900 роки – цей період вчені називають "доіндустріальним". Фахівці пояснюють, що щомісячні перевищення температури на 1,5°C не означають, що мета, закладена в Паризькій угоді щодо клімату, нездійсненна. У документі йдеться про довгострокове підвищення температури протягом десятиліть.
Нагадаємо
Квітень 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень – метеорологи фіксують рекордні глобальні температури одинадцятий місяць поспіль.
Рекордні температури супроводжувалися сильною спекою в багатьох частинах Азії, посухою на півдні Африки та екстремальними опадами на Аравійському півострові. Постійні зливи в Східній Африці та на півдні Бразилії посилилися в перший тиждень травня, що призвело до руйнівних і смертоносних повеней.
На території Європи у квітні спостерігалися великі перепади температур. Температура була вищою за середню на півночі й північному сході Північної Америки, в Гренландії, на сході Азії, на північному заході Близького Сходу, в деяких частинах Південної Америки й на більшій частині Африки.
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