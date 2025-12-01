"Слуги народа" запланировали встречу с участием Премьера для обсуждения Бюджета-2026 - нардеп

$42.190.00
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 26555 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 39861 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 35870 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 37702 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 36376 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 35372 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 42411 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 33523 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 28256 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
Популярные новости
"Есть конструктив, будем работать дальше": Зеленский оценил украинско-американские переговоры во ФлоридеPhoto30 ноября, 21:48 • 4884 просмотра
Никаких дедлайнов ни для одной из сторон: Трамп прокомментировал переговоры по «мирному соглашению»30 ноября, 22:55 • 5474 просмотра
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД УкраиныPhoto30 ноября, 23:58 • 11148 просмотра
Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в ВолчанскеVideo02:12 • 5188 просмотра
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ02:45 • 14702 просмотра
публикации
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря06:00 • 1756 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 54981 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 95905 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 78004 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 86206 просмотра
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 54981 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 48089 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 64616 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 83697 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 115000 просмотра
"Слуги народа" запланировали встречу с участием Премьера для обсуждения Бюджета-2026 - нардеп

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Фракция "Слуга народа" сегодня в 19:00 проведет заседание с Премьер-министром Юлией Свириденко и чиновниками. Главная тема – принятие Государственного бюджета на 2026 год, как сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Слуги народа" запланировали встречу с участием Премьера для обсуждения Бюджета-2026 - нардеп

Парламентская фракция "Слуга народа", как ожидается, сегодня соберется на заседание с участием членов правительства во главе с Премьер-министром Юлией Свириденко для обсуждения принятия Государственного бюджета на 2026 год, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня в 19:00 будет заседание фракции "Слуга народа" с участием Премьера и министров. Тема "принятие Бюджета 2026"

- сообщил Железняк.

Дополнение

28 ноября Президент Владимир Зеленский заявил об ожиданиях, что Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами "в диалоге и единстве" обеспечит Украине три вещи, самое главное - принять Бюджет-2026. Также Президент ожидал кандидатур на министров энергетики и юстиции.

Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-202617.11.25, 16:33 • 59599 просмотров

Ранее Свириденко и миссия МВФ, работавшая в Киеве для новой программы для Украины, выразили надежду на принятие Бюджета-2026 до 2 декабря.

Юлия Шрамко

Политика
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Слуга народа
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк