"Слуги народа" запланировали встречу с участием Премьера для обсуждения Бюджета-2026 - нардеп

Фракция "Слуга народа" сегодня в 19:00 проведет заседание с Премьер-министром Юлией Свириденко и чиновниками. Главная тема – принятие Государственного бюджета на 2026 год, как сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Парламентская фракция "Слуга народа", как ожидается, сегодня соберется на заседание с участием членов правительства во главе с Премьер-министром Юлией Свириденко для обсуждения принятия Государственного бюджета на 2026 год, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Сегодня в 19:00 будет заседание фракции "Слуга народа" с участием Премьера и министров. Тема "принятие Бюджета 2026"
28 ноября Президент Владимир Зеленский заявил об ожиданиях, что Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами "в диалоге и единстве" обеспечит Украине три вещи, самое главное - принять Бюджет-2026. Также Президент ожидал кандидатур на министров энергетики и юстиции.
Ранее Свириденко и миссия МВФ, работавшая в Киеве для новой программы для Украины, выразили надежду на принятие Бюджета-2026 до 2 декабря.