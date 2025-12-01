"Слуги народу" запланували зустріч за участю Прем'єра для обговорення Бюджету-2026 - нардеп

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Ексклюзив
07:43 • 3790 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 4154 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 12885 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 31201 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 44422 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 39476 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 40723 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38073 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 36293 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 42890 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
89%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"30 листопада, 22:55 • 11806 перегляди
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС УкраїниPhoto30 листопада, 23:58 • 15631 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo1 грудня, 02:12 • 11859 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ02:45 • 19043 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times03:12 • 5886 перегляди
Публікації
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 3810 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 12901 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 61281 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 100220 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 82219 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 61281 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 50167 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 66583 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 85547 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 116798 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
Шахед-136
The New York Times

"Слуги народу" запланували зустріч за участю Прем'єра для обговорення Бюджету-2026 - нардеп

Київ • УНН

 • 1708 перегляди

Фракція "Слуга народу" сьогодні о 19:00 проведе засідання з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко та урядовцями. Головна тема – ухвалення Державного бюджету на 2026 рік, як повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Слуги народу" запланували зустріч за участю Прем'єра для обговорення Бюджету-2026 - нардеп

Парламентська фракція "Слуга народу", як очікується, сьогодні збереться на засідання за участю урядовців на чолі з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко для обговорення ухвалення Державного бюджету на 2026 рік, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у понеділок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні о 19:00 буде засідання фракції "Слуга народу" за участю з Премʼєра та міністрів. Тема "ухвалення Бюджету 2026"

- повідомив Железняк.

Доповнення

28 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про очікування, що Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами "в діалозі та єдності" забезпечить Україні три речі, найголовніше – ухвалити Бюджет-2026. Також Президент очікував кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. 

Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-202617.11.25, 16:33 • 59601 перегляд

Раніше Свириденко та місія МВФ, яка працювала у Києві задля нової програми для України, висловили сподівання на ухвалення Бюджету-2026 до 2 грудня.

Юлія Шрамко

Політика
Державний бюджет
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Слуга народу
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк