"Слуги народу" запланували зустріч за участю Прем'єра для обговорення Бюджету-2026 - нардеп
Київ • УНН
Фракція "Слуга народу" сьогодні о 19:00 проведе засідання з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко та урядовцями. Головна тема – ухвалення Державного бюджету на 2026 рік, як повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Сьогодні о 19:00 буде засідання фракції "Слуга народу" за участю з Премʼєра та міністрів. Тема "ухвалення Бюджету 2026"
Доповнення
28 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про очікування, що Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами "в діалозі та єдності" забезпечить Україні три речі, найголовніше – ухвалити Бюджет-2026. Також Президент очікував кандидатур на міністрів енергетики та юстиції.
Раніше Свириденко та місія МВФ, яка працювала у Києві задля нової програми для України, висловили сподівання на ухвалення Бюджету-2026 до 2 грудня.