Сложнее всего со светом в Корюковской общине Черниговщины - советник ОВА

Киев • УНН

 • 330 просмотра

На Черниговщине сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за ежедневных обстрелов, тяжелее всего в Корюковской общине. Энергетики активно работают над восстановлением, действуют графики отключений, а также решаются вопросы со связью и водоснабжением.

Сложнее всего со светом в Корюковской общине Черниговщины - советник ОВА

В Черниговской области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за ежедневных российских обстрелов. Однако определенные положительные тенденции есть, энергетики активно осуществляют ремонт, и сейчас только один район с самой тяжелой ситуацией, где также работают специалисты над скорейшим восстановлением. Об этом в телемарафоне рассказал советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван, передает УНН.

Подробности

В Министерстве энергетики сейчас подтверждают, что ситуация со светом на Черниговщине все еще остается сложной. Но проводятся работы по восстановлению. По словам советника в области продолжают действовать графики почасовых отключений и аварийных отключений.

В то же время ремонтные работы продолжаются, по словам представителя ОВА, "энергетики не забыли ни об одном населенном пункте", есть и положительные тенденции.

Андрей Подорван отметил, где самая сложная ситуация.

Самая сложная ситуация в Крюковском районе, Крюковская община, где с воскресенья больше всего проблем с электричеством во всей области

- сообщил советник ОВА Черниговской области.

Также Подорван ответил на вопросы о ситуации со связью и с водой в области.

Итак, по его словам, решения с мобильными операторами наработаны.

Это:

  1. Увеличение емкости аккумуляторов, на которых работают мобильные вышки.
    1. Решено, как именно наибольшее количество мобильных вышек обеспечить генераторами, чтобы на месте были дежурные, которые обеспечивают их работу.

      Другого выхода пока нет, добавил советник ОВА.

      На вопрос, что с водоснабжением, удалось ли эти проблемы решить, Подорван ответил.

      Из-за проблемы с электричеством, меняется напряжение в сети. Энергоемкое оборудование, водоканал, оно часто выключается. Поэтому большинство оборудования переходит на автономное питание. Поэтому стараются работники водоканала удерживать давление в утренние и вечерние периоды. До 10 утра, и с 18:00 вечера. В этот период вода подается наиболее стабильно.

      - сказал советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван.

      Напомним

      После российских ударов, несколько дней назад, в Чернигове вся критическая инфраструктура, включая "Водоканал", перешла на питание от генераторов. В Новгороде-Северском враг нанес удары по центру, повредив больницу, стадион, учебное заведение и жилые дома.

      УНН передавал, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Черниговщине - в северных общинах, где из-за повторных атак на энергосистему вводят аварийные отключения.

      Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения22.10.25, 16:53 • 43664 просмотра

      Игорь Тележников

      ОбществоЭкономика
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Война в Украине
      Отключение света
      Электроэнергия
      Министерство энергетики Украины
      Черниговская область