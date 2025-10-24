Сложнее всего со светом в Корюковской общине Черниговщины - советник ОВА
Киев • УНН
На Черниговщине сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за ежедневных обстрелов, тяжелее всего в Корюковской общине. Энергетики активно работают над восстановлением, действуют графики отключений, а также решаются вопросы со связью и водоснабжением.
В Черниговской области сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за ежедневных российских обстрелов. Однако определенные положительные тенденции есть, энергетики активно осуществляют ремонт, и сейчас только один район с самой тяжелой ситуацией, где также работают специалисты над скорейшим восстановлением. Об этом в телемарафоне рассказал советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван, передает УНН.
Подробности
В Министерстве энергетики сейчас подтверждают, что ситуация со светом на Черниговщине все еще остается сложной. Но проводятся работы по восстановлению. По словам советника в области продолжают действовать графики почасовых отключений и аварийных отключений.
В то же время ремонтные работы продолжаются, по словам представителя ОВА, "энергетики не забыли ни об одном населенном пункте", есть и положительные тенденции.
Андрей Подорван отметил, где самая сложная ситуация.
Самая сложная ситуация в Крюковском районе, Крюковская община, где с воскресенья больше всего проблем с электричеством во всей области
Также Подорван ответил на вопросы о ситуации со связью и с водой в области.
Итак, по его словам, решения с мобильными операторами наработаны.
Это:
- Увеличение емкости аккумуляторов, на которых работают мобильные вышки.
- Решено, как именно наибольшее количество мобильных вышек обеспечить генераторами, чтобы на месте были дежурные, которые обеспечивают их работу.
Другого выхода пока нет, добавил советник ОВА.
На вопрос, что с водоснабжением, удалось ли эти проблемы решить, Подорван ответил.
Из-за проблемы с электричеством, меняется напряжение в сети. Энергоемкое оборудование, водоканал, оно часто выключается. Поэтому большинство оборудования переходит на автономное питание. Поэтому стараются работники водоканала удерживать давление в утренние и вечерние периоды. До 10 утра, и с 18:00 вечера. В этот период вода подается наиболее стабильно.
Напомним
После российских ударов, несколько дней назад, в Чернигове вся критическая инфраструктура, включая "Водоканал", перешла на питание от генераторов. В Новгороде-Северском враг нанес удары по центру, повредив больницу, стадион, учебное заведение и жилые дома.
УНН передавал, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Черниговщине - в северных общинах, где из-за повторных атак на энергосистему вводят аварийные отключения.
