Найскладніше зі світлом у Корюківській громаді Чернігівщини - радник ОВА

Київ • УНН

 • 342 перегляди

На Чернігівщині зберігається складна ситуація з електропостачанням через щоденні обстріли, найважче у Корюківській громаді. Енергетики активно працюють над відновленням, діють графіки відключень, а також вирішуються питання зі зв'язком та водопостачанням.

Найскладніше зі світлом у Корюківській громаді Чернігівщини - радник ОВА

В Чернігівській області зберігається складна ситуація з електропостачанням через щоденні російські обстріли. Проте певні позитивні тенденції є, енергетики активно здійснюють ремонт, і наразі лише один район з найважчою ситуацією, де також працюють фахівці над скорішим відновленням. Про це у телемарафоні розповів радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван, передає УНН.

Деталі

У Міністерстві енергетики наразі підтверджують, що ситуація зі світлом на Чернігівщини все ще залишається складною. Але проводяться роботи з відновлення. За словами радника в області родовжують діяти графіки погодинних відключень і аварійних відключень.

Водночас ремонтні роботи тривають, за словами представника ОВА, "енергетики не забули про жоден населений пункт", є й позитивні тенденції.

Андрій Подорван зазначив де найскладніша ситуація.

Найскладніша ситуація у Крюківському районі, Крюківська громада, де з неділі найбільше проблем з електрикою в усій області

- повідомив радник ОВА Чернігівської області.

Також Подорван відповів на питання про ситуацію зі зв'язком та з водою у області.

Отже, за його словами, рішення з мобільними операторами напрацьовані.

Це:

  1. Збільшення ємності акумуляторів, на яких працюють мобільні вежі.
    1. Вирішено, як саме найбільшу кількість мобільних веж забезпечити генераторами, щоб на місці були чергові, які забезпечують їх роботу.

      Іншого виходу наразі немає, додав радник ОВА. 

      На питання, що з водопостачанням, чи вдалося ці проблеми вирішити, Подорван відповів. 

      Через проблему з електрикою, змінюється напруга у мережі. Енергоємне обладнання, водоканал, воно часто вимикається. Тому більшість з обладнання переходить на автономне живлення. Тому намагаються працівники водоканалу утримувати тиск у ранкові і вечірні періоди. До 10-ї вранці, та з 18:00 ввечері. В цей період вода подається найстабільніше.

      - сказав радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван.

      Нагадаємо

      Після російських ударів, декілька днів тому, у Чернігові вся критична інфраструктура, включаючи "Водоканал", перейшла на живлення з генераторів. У Новгороді-Сіверському ворог завдав ударів по центру, пошкодивши лікарню, стадіон, навчальний заклад та житлові будинки.

      УНН передавав, що найскладніша ситуація з електропостачанням на Чернігівщині - у північних громадах, де через повторні атаки на енергосистему запроваджують аварійні відключення.

      Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги22.10.25, 16:53 • 43664 перегляди

      Ігор Тележніков

