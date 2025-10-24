Найскладніше зі світлом у Корюківській громаді Чернігівщини - радник ОВА

В Чернігівській області зберігається складна ситуація з електропостачанням через щоденні російські обстріли. Проте певні позитивні тенденції є, енергетики активно здійснюють ремонт, і наразі лише один район з найважчою ситуацією, де також працюють фахівці над скорішим відновленням. Про це у телемарафоні розповів радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван, передає УНН.

У Міністерстві енергетики наразі підтверджують, що ситуація зі світлом на Чернігівщини все ще залишається складною. Але проводяться роботи з відновлення. За словами радника в області родовжують діяти графіки погодинних відключень і аварійних відключень.

Водночас ремонтні роботи тривають, за словами представника ОВА, "енергетики не забули про жоден населений пункт", є й позитивні тенденції.

Андрій Подорван зазначив де найскладніша ситуація.

Найскладніша ситуація у Крюківському районі, Крюківська громада, де з неділі найбільше проблем з електрикою в усій області

Також Подорван відповів на питання про ситуацію зі зв'язком та з водою у області.

Отже, за його словами, рішення з мобільними операторами напрацьовані.

Це:

Іншого виходу наразі немає, додав радник ОВА.

На питання, що з водопостачанням, чи вдалося ці проблеми вирішити, Подорван відповів.

Через проблему з електрикою, змінюється напруга у мережі. Енергоємне обладнання, водоканал, воно часто вимикається. Тому більшість з обладнання переходить на автономне живлення. Тому намагаються працівники водоканалу утримувати тиск у ранкові і вечірні періоди. До 10-ї вранці, та з 18:00 ввечері. В цей період вода подається найстабільніше.