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Словения первой среди стран ЕС запретила торговлю оружием с Израилем

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Словения запретила импорт, экспорт и транзит оружия в Израиль и из Израиля, став первой страной ЕС, которая ввела такие ограничения. Это решение имеет символическое значение из-за почти нулевого объема торговли оружием между странами.

Словения первой среди стран ЕС запретила торговлю оружием с Израилем

Словения запретила импорт, экспорт и транзит оружия в Израиль и из Израиля. Она стала первой страной Евросоюза, которая ввела такие ограничения с целью усиления давления на израильское правительство из-за войны в Секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Словении Роберт Голоб, объявляя об этом решении, заявил, что палестинцы "умирают из-за того, что им систематически отказывают в гуманитарной помощи". По его словам, действия Израиля представляют собой серьезное нарушение международного права.

Как отметило издание, Словения не впервые принимает меры против Израиля раньше других стран Европейского Союза, пытаясь заставить премьера Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

Поскольку объемы торговли оружием между Словенией и Израилем почти нулевые, решение имеет преимущественно символическое значение. В то же время, как отмечают авторы, оно могло бы стать значительно ощутимее для Израиля, если бы подобные ограничения ввели и другие европейские страны. В частности, Германия, Италия и Великобритания имеют существенные оборонные контракты с Израилем.

"Обязанность каждого ответственного государства – действовать, даже если это означает сделать шаг впереди других", - заявил Голоб, который неоднократно призывал к конкретным общеевропейским мерам против Израиля.

По его словам, эти усилия тормозятся из-за "внутренних разногласий и разобщенности" по этому вопросу в Брюсселе.

ХАМАС не будет вести переговоры с Израилем до улучшения гуманитарной ситуации в Газе01.08.25, 04:24 • 4072 просмотра

Издание отметило, что в прошлом месяце Словения первой среди стран ЕС объявила персонами нон грата двух израильских политиков – министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Впоследствии к этому шагу присоединились и Нидерланды.

Дополнение

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания признает палестинское государство в сентябре, если Израиль не предпримет существенных шагов для прекращения "ужасной ситуации" в секторе Газа.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявление главы правительства Великобритании Кира Стармера о будущем признании Палестины государством. Нетаньяху считает, что действия Стармера поощряют терроризм ХАМАС.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН.

Ольга Розгон

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