Словенія першою серед країн ЄС заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем

$41.710.05
47.750.40
ukenru
09:01 • 3204 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
08:17 • 17419 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
06:54 • 19241 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Ексклюзив
05:15 • 51558 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
04:30 • 57916 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
31 липня, 21:51 • 36390 перегляди
Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 78371 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
31 липня, 12:18 • 79681 перегляди
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі
31 липня, 12:07 • 144447 перегляди
Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
31 липня, 10:55 • 82644 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
50%
747мм
Популярнi новини
Україна зводить масштабні укріплення для стримування літнього наступу росії - WSJ1 серпня, 01:59 • 31733 перегляди
"Чорна каса" на 4 мільйони гривень: ДБР викрило чергову корупційну схемуPhoto1 серпня, 02:48 • 42134 перегляди
Оззі Осборна поховали у саду його особняка в АнгліїPhoto04:23 • 30169 перегляди
Що приготувати в серпні: 5 сезонних рецептів зі свіжих овочів і фруктівPhoto06:16 • 30222 перегляди
Унаслідок санкцій Росатом більше не може сам будувати енергоблоки - ЦПД РНБО06:38 • 13728 перегляди
Публікації
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
08:17 • 17411 перегляди
Що приготувати в серпні: 5 сезонних рецептів зі свіжих овочів і фруктівPhoto06:16 • 30705 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
Ексклюзив
05:15 • 51546 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto04:30 • 57904 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 71645 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Денис Шмигаль
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 28551 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 71645 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 148130 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 207826 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 262115 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Вашингтон пост
Instagram
F-35 Lightning II

Словенія першою серед країн ЄС заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Словенія заборонила імпорт, експорт і транзит зброї до Ізраїлю та з Ізраїлю, ставши першою країною ЄС, що запровадила такі обмеження. Це рішення має символічне значення через майже нульовий обсяг торгівлі зброєю між країнами.

Словенія першою серед країн ЄС заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем

Словенія заборонила імпорт, експорт і транзит зброї до Ізраїлю та з Ізраїлю. Вона стала першою країною Євросоюзу, яка запровадила такі обмеження з метою посилення тиску на ізраїльський уряд через війну в Секторі Гази. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, оголошуючи про це рішення заявив, що палестинці "помирають через те, що їм систематично відмовляють у гуманітарній допомозі". За його словами, дії Ізраїлю становлять серйозне порушення міжнародного права.

Як зауважило видання, Словенія не вперше вживає заходів проти Ізраїлю раніше за інші країни Європейського Союзу, намагаючись змусити прем’єра Беньяміна Нетаньягу припинити бойові дії на Близькому Сході.

Оскільки обсяги торгівлі зброєю між Словенією та Ізраїлем майже нульові, рішення має переважно символічне значення. Водночас, як зауважують автори, воно могло б стати значно відчутнішим для Ізраїлю, якби подібні обмеження запровадили й інші європейські країни. Зокрема, Німеччина, Італія та Велика Британія мають суттєві оборонні контракти з Ізраїлем.

"Обов'язок кожної відповідальної держави – діяти, навіть якщо це означає зробити крок попереду інших", - заявив Голоб, який неодноразово закликав до конкретних загальноєвропейських заходів проти Ізраїлю.

За його словами, ці зусилля гальмуються через "внутрішні розбіжності та роз'єднаність" з цього питання в Брюсселі.

ХАМАС не вестиме переговори з Ізраїлем до покращення гуманітарної ситуації в Газі01.08.25, 04:24 • 4050 переглядiв

Видання зазначило, що минулого місяця Словенія першою серед країн ЄС оголосила персонами нон ґрата двох ізраїльських політиків – міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича. Згодом до цього кроку приєдналися й Нідерланди.

Доповнення

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія визнає палестинську державу у вересні, якщо Ізраїль не зробить істотних кроків для припинення "жахливої ситуації" в секторі Газа.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прокоментував заяву глави уряду Великої Британії Кіра Стармера про майбутнє визнання Палестини державою. Нетаньягу вважає, що дії Стармера заохочують тероризм ХАМАС.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН.

Ольга Розгон

Новини Світу
Ізраїль
Bloomberg
Європейський Союз
Брюссель
Словенія
Велика Британія
Італія
Беньямін Нетаньягу
Німеччина
Нідерланди