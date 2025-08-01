Словенія першою серед країн ЄС заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем

Словенія заборонила імпорт, експорт і транзит зброї до Ізраїлю та з Ізраїлю. Вона стала першою країною Євросоюзу, яка запровадила такі обмеження з метою посилення тиску на ізраїльський уряд через війну в Секторі Гази. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, оголошуючи про це рішення заявив, що палестинці "помирають через те, що їм систематично відмовляють у гуманітарній допомозі". За його словами, дії Ізраїлю становлять серйозне порушення міжнародного права.

Як зауважило видання, Словенія не вперше вживає заходів проти Ізраїлю раніше за інші країни Європейського Союзу, намагаючись змусити прем’єра Беньяміна Нетаньягу припинити бойові дії на Близькому Сході.

Оскільки обсяги торгівлі зброєю між Словенією та Ізраїлем майже нульові, рішення має переважно символічне значення. Водночас, як зауважують автори, воно могло б стати значно відчутнішим для Ізраїлю, якби подібні обмеження запровадили й інші європейські країни. Зокрема, Німеччина, Італія та Велика Британія мають суттєві оборонні контракти з Ізраїлем.

"Обов'язок кожної відповідальної держави – діяти, навіть якщо це означає зробити крок попереду інших", - заявив Голоб, який неодноразово закликав до конкретних загальноєвропейських заходів проти Ізраїлю.

За його словами, ці зусилля гальмуються через "внутрішні розбіжності та роз'єднаність" з цього питання в Брюсселі.

ХАМАС не вестиме переговори з Ізраїлем до покращення гуманітарної ситуації в Газі

Видання зазначило, що минулого місяця Словенія першою серед країн ЄС оголосила персонами нон ґрата двох ізраїльських політиків – міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича. Згодом до цього кроку приєдналися й Нідерланди.

Доповнення

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія визнає палестинську державу у вересні, якщо Ізраїль не зробить істотних кроків для припинення "жахливої ситуації" в секторі Газа.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прокоментував заяву глави уряду Великої Британії Кіра Стармера про майбутнє визнання Палестини державою. Нетаньягу вважає, що дії Стармера заохочують тероризм ХАМАС.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН.